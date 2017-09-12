АТОР составила рейтинг самых дешевых пляжных туров на октябрь‍

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дешевых пляжных туров с вылетом из Москвы 30 сентября. Дешевле всего отдохнуть можно в Сочи, указано в рейтинге.

Стоимость самого дешевого тура в Большой Сочи составила 20 603 руб. на двоих. Второе место занимает поездка в Анапу (23 137 руб.). Самым дешевым среди зарубежных направлений оказалась Греция, которая находится на третьей строчке рейтинга АТОР. Отдых в Греции на неделю обойдется в 23 319 руб.

В пятерку самых дешевых пляжных курортов в октябре вошли также Крым и Италия. При этом, отмечает АТОР, с концом пляжного сезона цены на недельный тур в Крым значительно поднялись. В сентябре, согласно предыдущему рейтингу АТОР, Крым был самым дешевым направлением для пляжного туризма. Цена недельной путевки туда начиналась от 19 300 руб.