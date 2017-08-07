АТОР назвала самый популярный курорт в России

Самым популярным направлением внутреннего туризма в России этим летом стал регион Большого Сочи, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные компаний.

«При этом самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от всего внутреннего турпотока). Далее по популярности в регионе следуют Центральный, Хостинский и Лазаревский районы», – говорится в сообщении.

Недельное проживание и питание на курортах Большого Сочи в августе в среднем обойдется в 25 000–28 000 руб. На втором и третьем месте – Анапа и Геленджик. Недельный тур в Анапу и Геленджик на август обойдется в 20 000–22 500 руб., отмечает АТОР.

Крым в рейтинге туроператоров находится на 3–5-м местах. По их оценкам, недельный отдых здесь в августе стоит дороже, чем по всем другим курортным направлениям, в среднем от 26 500 до 32 000 руб., также без билетов на дорогу.