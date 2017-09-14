ФК «Зенит» заработал рекордную сумму на билетах на матч со «Спартаком»

ФК «Зенит» заработал на продаже билетов на матч «Зенит» - «Спартак» рекордные 110 млн руб., сказала директор по связям с общественностью клуба Жанна Дембо на конференции Baltic Weekend 2017 в Петербурге. Матч прошел 6 августа, «Зенит» выиграл 5:1.

Однако, по ее словам, для клуба в этом сезоне приоритет - не коммерциализация матчей, а продвижение продукта на новом стадионе. Этим она объяснила минимальную стоимость билетов в 200 руб. на последние матчи клуба.

Также Жанна Дембо рассказала о новом символе стадиона «Санкт-Петербург» (бывшая «Зенит-арена»). По ее словам, новым символом стадиона станет баклан. На стадионе появятся указатели-бакланы и ростовая кукла-баклан. Бакланы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы - одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.