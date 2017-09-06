Чтобы починить поле на стадионе «Санкт-Петербург» нужно 400 млн рублей

Во столько чиновники оценили расходы на то, чтобы у арены вновь появился выкатной газон / Стройка и инфраструктура/Северо-Запад 1

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Выкат поля – сомнительное мероприятие с точки зрения агрономической методологии, потому что корневая система уязвима к динамике, полагает топ-менеджер компании, занимающейся строительством стадионов Евгений Егоров / Ведомости

Комитет по строительству Петербурга на совещании в законодательном собрании запросил дополнительно 400 млн руб. на мероприятия, связанные с проведением чемпионата мира по футболу в 2018 г. В частности, планируется перенести медиацентр – он мешает переместить из-под крыши выкатное поле стадиона на Крестовском острове, строительство которого обошлось дороже 43 млрд руб. У поля два проектных положения – внутри чаши и на внешнем периметре. Проект никто не менял, поле было и остается выкатным, сообщил вчера вице-губернатор Игорь Албин.

Трава не удалась Трава на стадионе с самого начала вызывала претензии. После матча с «Тереком» 7 мая тогдашний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил: «Сегодня играли на безобразном поле. На поле, на котором проще обороняться, чем созидать».

«Предварительное решение о переносе медиацентра стадиона есть, оно пока не оформлено, необходимо получить официальное согласие FIFA, – цитирует ТАСС гендиректора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина. – И клуб, и оргкомитет, и город заинтересованы в том, чтобы было хорошее поле. Для этого его надо периодически выкатывать, соответственно, нужно переносить медиацентр».

Тестовая закатка поля состоялась в октябре 2016 г. и заняла около семи часов. В ноябре 2016 г. эксперты FIFA обнаружили вибрацию газона и потребовали ее устранить. Для этого, по словам Албина, дополнительно было установлено около 300 т балок, масса поля увеличилась с 6000 до 7400 т, а под полем установлено 700 домкратов. Поле стало невыездным, а на площадке, которая предназначалась для хранения поля за пределами стадиона, был построен временный медиацентр для футбольных журналистов.

По словам Албина, первый демонтаж поля займет пару суток, временная инфраструктура, создание и демонтаж которой финансирует управляющая стадионом АНО «Арена-2018», займет еще 21 день. Основные расходы – на замену рулонного газона, менять его за свой счет будет «Зенит». «Данные расходы не заложены в бюджете ФК «Зенит», – сообщила пресс-служба клуба, отказавшись от дальнейших комментариев.

«По срокам с уверенностью говорить пока сложно. Постараемся сделать это как можно раньше. Имеет смысл начать выкатывать его уже сейчас», – сказал Сорокин, не подтвердив информацию о том, что перенос медиацентра обойдется в 400 млн руб. «За временную инфраструктуру платил Санкт-Петербург», – уточнил он.

«Для качественного произрастания травы поле нужно выкатывать на открытое пространство, это обеспечит корням доступ кислорода, а самой траве – прямые солнечные лучи, – говорит гендиректор компании «Удачный газон» Юрий Казанцев. – На стадионе искусственное освещение, его недостаточно для хорошего роста травы». Затраты на рулонный газон с учетом всех работ он оценивал в мае в 3–3,5 млн руб.

Выкат поля – сомнительное мероприятие с точки зрения агрономической методологии, потому что корневая система уязвима к динамике, полагает топ-менеджер компании, занимающейся строительством стадионов. По его словам, любые сдвиги мешают связанности корней, трава хуже фиксируется, поэтому после выдвижения поля траву придется частично пересеивать. По его мнению, достоверно оценить затраты на перемещение поля невозможно, поскольку прямого аналога петербургского стадиона в России нет. «Можно лишь увидеть ненулевой риск удорожания всего этого хозяйства по факту», – добавляет он.

Стадион строился почти 10 лет и обошелся примерно в 43 млрд руб., он рассчитан на 68 500 зрителей.