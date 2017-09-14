Суд признал банкротом обувного ритейлера Carlo Pazolini

Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупного российского обувного ритейлера АО «Фирма «Анта», работавшего под брендом Carlo Pazolini. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на полгода, передает «РИА Новости».

Как сообщил в суде в четверг представитель временного управляющего Майи Яровиковой, на момент первого собрания кредиторов в августе в реестр требований были включены требования на 6,4 млрд руб. Все кредиторы проголосовали за введение конкурсного производства.

Суд утвердил конкурсным управляющим арбитражного управляющего Сергея Бойко. Он должен отчитаться о своей работе 5 марта.