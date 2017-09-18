Гендиректором концерна «Калашников» переизбран крупнейший частный акционер компании

Совет директоров концерна «Калашников» (входит в ГК «Ростех») переизбрал генеральным директором Алексея Криворучко, сообщила компания в понедельник.

Он был назначен на эту должность в 2014 г.

В 2006–2009 гг. он был заместителем гендиректора по сбыту и техническому обслуживанию, исполнительным директором по продажам, вице-президентом по продажам и маркетингу и старшим вице-президентом по продажам и маркетингу на «АвтоВАЗе». С 2010 г. – генеральным директором ООО «Аэроэкспресс».

В июле стало известно, что Криворучко стал крупнейшим частным акционером компании. По данным «СПАРК-Интерфакса», в период до 7 мая его партнер – Андрей Бокарев – продал 25% из своих 50% в ООО «ТКХ-инвест» (ТХКИ, через ООО «Транскомплектхолдинг» владеет 49% акций «Калашникова») бизнесмену Искандеру Махмудову, с которым вместе владеют рядом активов, в том числе долей в «Трансмашхолдинге» (ТМХ). В итоге у обоих стало по 25% ТХКИ. 50%-ная же доля Криворучко в ТХКИ осталась неизменной.

Остальные 51% «Калашникова» принадлежат госкорпорации «Ростех».