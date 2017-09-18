Кудрин рассказал, сколько россиян хотят заниматься бизнесом

Только 2% россиян хотели бы заниматься собственным бизнесом против 20% в соседних европейских странах, рассказал председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, выступая на съезде «Опоры России».

«У нас тех, кто хотел бы создать собственный бизнес, в прошлом году было 2%. Это самый низкий показатель из 65 стран, которые мониторятся международными организациями. Причем в соседних европейских странах доля людей, желающих создать свой бизнес, доходит до 20%», – сказал Кудрин.

По его мнению, если в России останется только 2% потенциальных бизнесменов, «мы не прорвемся к новым темпам экономического роста».

Кудрин также отметил, что около 65% населения считает предпринимательскую деятельность достойной и позитивной. «Но около 20% считают, что это очень опасная и рискованная деятельность. То, чем трудно заниматься, где много издержек», – добавил он.