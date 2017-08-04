Путин пообещал бизнесу защиту от проверяющих и силовиков

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Предпринимательские объединения надеются, что на этот раз предложения президента будут реализованы М. Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин предложил запретить следственным органам изымать серверы и жесткие диски на предприятиях (достаточно снять копии документов), сократить сроки и число внеплановых проверок до 30% от плановых и напомнил, что бизнесмены не должны заключаться под стражу на время следствия. Кроме того, бизнес-объединения, такие как ТПП, «Опора России», «Деловая Россия», должны получить право защищать интересы своих участников в суде, считает Путин. В поддержку бизнеса президент выступил на совещании, посвященном реализации крупных проектов на Дальнем Востоке. В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте опознали часть предложений, сформулированных в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена главе государства. Каждый год по итогам доклада президент дает ряд поручений по подготовке соответствующих мер поддержки бизнеса, говорит собеседник «Ведомостей» в аппарате бизнес-омбудсмена. В этом году, по предварительным данным, таких поручений может быть около 10, и, судя по всему, нескольким президент дал ход. Президент «Опоры России» Александр Калинин сказал, что малый бизнес также выходил на администрацию президента со сходными предложениями. Проблема не только в том, что изъятие серверов грозит бизнесу остановкой и полной утратой важных данных, – такие действия могут проходить в режиме доследственной проверки, т. е. практически никак не регламентированы процессуальным законодательством с точки зрения сроков и процедуры изъятия, отмечает он. «Но теперь есть поручение президента, и мы надеемся, что соответствующие предложения будут сформулированы», – радуется он.