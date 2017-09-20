«Аэрофлот» продал 4,84% собственных акций
Дочерняя компания «Аэрофлота» - «Аэрофлот-Финанс» - завершила размещение 53,7 млн квазиказначейских акций, сообщил авиаперевозчик.
Акции были проданы по цене 182 руб. за шт.
«Продаваемые акции составляют 4,84% выпущенных обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот», - уточнила компания. Чистая выручка от продажи составит около 9,8 млрд руб.
После продажи количество акций в свободном обращении составляет 45,8%, сообщила компания. Крупнейший акционер «Аэрофлота» - Росимущество (51,7%).