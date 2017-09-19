«Аэрофлот» продаст 4,84% собственных акций А. Гордеев / Ведомости

Компания «Аэрофлот-финанс» (100%-я «дочка» «Аэрофлота») продаст принадлежащие ей 4,84% акций национального перевозчика, сообщила во вторник пресс-служба «Аэрофлота». Ускоренный сбор заявок начался сегодня вечером. Международными координаторами и организаторами книги заявок стали Goldman Sachs и J.P. Morgan. Сроки сбора заявок остаются на усмотрение продавца и координаторов.

Такой пакет на Московской бирже во вторник на закрытии торгов стоит 10,2 млрд руб. Выручка от продажи будет использована на общекорпоративные цели, говорится в пресс-релизе. Официальный представитель «Аэрофлота» не стал раскрывать деталей.

После продажи количество акций в свободном обращении вырастет предположительно до 45,8%, сообщает компания. Крупнейший акционер «Аэрофлота» - «Росимущество» (51,7%).

В 2014-2015 гг. «Аэрофлот» терпел убытки, но в 2016 г. получил рекордную в своей истории чистую прибыль (38,8 млрд руб. по МСФО) и заплатил рекордные в своей истории дивиденды (19,4 млрд руб.). Весь прошлый и этот год котировки компании растут, с 2013 г. она подорожала более, чем в четыре раза.

«Аэрофлот-финанс» скупал акции «Аэрофлота», чтобы запустить опционную программу для топ-менеджмента. Но потом компания отказалась от этих планов.