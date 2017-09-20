Россия и Алжир обсуждают возможность поставок SSJ-100

Россия заинтересована в поставках в Алжир отечественных самолетов. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе российско-алжирской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Россия заинтересована в поставках самолетов российского производства в Алжир, в том числе SSJ-100, в будущем - МС-21», - сказал Новак, который является сопредседателем этой комиссии.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, в нее входит «Иркут») самолет среднемагистрального класса.