Инвесторы из США и Персидского залива интересуются покупкой НПЗ «Лукойла» на Сицилии

Инвесторы из США и Персидского залива интересуются покупкой НПЗ «Лукойла» на Сицилии, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» президент компании Вагит Алекперов.

«Это крупные нефтепереработчики из США, это международный инвестиционный фонд, это одна из национальных компаний, представляющая государство Персидского залива, которые заинтересованы в стабильном размещении собственной нефти в Европе», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Isab – нефтеперерабатывающий комплекс на Сицилии, принадлежит «Лукойлу» с 2013 г.

Ранее Алекперов сообщал, что компания рассматривает все свои зарубежные активы с целью оптимизации. В частности, сегодня стало известно, что правление «Лукойла» одобрило продажу дочернего нефтетрейдера Litasco, зарегистрированного в Швейцарии.

Относительно продажи Litasco Алекперов сообщил, что для компании прошел период, когда она нуждалась в собственном нефтетрейдере.

Он также отметил, что продажа актива не связана с санкциями США.