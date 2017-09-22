«Лукойл» хочет продать завод на Сицилии

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













На ISAB уже есть потенциальные покупатели ISAB

«Лукойл» готов рассмотреть продажу сицилийского нефтеперерабатывающего комплекса ISAB, заявил президент компании Вагит Алекперов: «Сегодня для «Лукойла» проекты в нефтепереработке за пределами России не являются приоритетными. Если будет представлена хорошая цена, конечно, мы продадим этот актив» (по «Интерфаксу»). По его словам, уже есть потенциальные покупатели, в том числе компании из ряда стран Персидского залива, которые заинтересованы в долгосрочной поставке нефти на завод. ISAB приносит «Лукойлу» прибыль, отметил Алекперов: «Сегодня нефтепереработка в Западной Европе демонстрирует хорошую доходность. Мы провели огромную работу по модернизации завода, по оптимизации его технологического цикла, и он сегодня доходный».

ISAB – одно из крупнейших промышленных предприятий Европы. «Лукойл» вошел в капитал компании в 2009 г., к 2013 г. увеличил долю до 100%. ISAB обошелся «Лукойлу» в 2,55 млрд евро. Он включает в себя два НПЗ мощностью 16 млн т. Сырье на НПЗ поставляется танкерами в основном с Черного моря, Ближнего Востока и из Африки. 89% продукции ISAB продает нефтетрейдеру «Лукойла» Litasco, также выставленному на продажу.

Маржа нефтепереработки в Европе сейчас восстанавливается, но скорее всего даже с учетом модернизации маржа на ISAB низкая, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Весь комплекс можно оценить в $3 млрд без учета долга и вложенных в него инвестиций, оценивает Полищук, вряд ли «Лукойл» будет рассматривать предложения ниже этой цены.

Кроме ISAB «Лукойлу» принадлежат еще НПЗ в Европе – в Болгарии, Румынии и Нидерландах. В 2016 г. переработка нефти на них выросла на 7,4% до 24,3 млн т. На долю ISAB пришлось 9,8 млн т (на 9% больше, чем в 2015 г.). В 2016 г. сегмент «Переработка, торговля и сбыт» принес «Лукойлу» чистую прибыль в 114 млрд руб. (на 21,6% больше, чем годом ранее).

В начале 2017 г. из Италии ушла «Роснефть», продав 12% нефтеперерабатывающей компании Saras за 175 млн евро. Решение было связано с невозможностью увеличения доли «Роснефти» до контрольного пакета из-за санкций. Решение «Лукойла» с санкциями не связано, считает Полищук. Компания меняет стратегию и, потеряв интерес к расширению международного присутствия, снова поворачивается в сторону России и сегмента добычи, где маржа выше, объясняет он решение «Лукойла».