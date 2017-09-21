Правление «Лукойла» одобрило подготовку материалов по продаже Litasco

Правление «Лукойла» одобрило подготовку материалов по продаже трейдера Litasco. Об этом сообщил в четверг журналистам президент компании Вагит Алекперов.

По его словам, вопрос будет рассмотрен правлением в конце ноября - начале декабря, передает «Интерфакс».

Как пояснял Алекперов, Litasco для «Лукойла» является непрофильным активом. Трейдер продает больше половины нефти от третьих лиц. Но на поддержание его работы требуются большие оборотные средства.

Кроме того, «Лукойл» готов рассмотреть предложения о продаже итальянского нефтеперерабатывающего комплекса ISAB. Он отметил, что комплекс приносит прибыль компании и на его покупку уже есть претенденты, в том числе из арабских стран.

Litasco является эксклюзивным трейдером «Лукойла» по поставкам нефти и нефтепродуктов за пределами России. Компания имеет филиалы в Германии, Казахстане, Сингапуре, Швеции, ОАЭ, США, Нидерландах, а также представительства в Китае, Ираке, Индии и России.

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. «Лукойл» в 2013 г. стал единоличным владельцем комплекса ISAB, в состав которого входят два НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единых технологический комплекс общей мощностью 16 млн т в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн куб. м и три морских причала.