Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: «Лукойл» наторговался
«Лукойл» может продать нефтетрейдера Litasco
Причиной такого решения могут быть новые санкции США в отношении России
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Доля «Лукойла» в продажах Litasco уже менее половины
Andrey Rudakov / Bloomberg
«Лукойл» рассматривает возможность продажи своего нефтетрейдера Litasco, сообщило в среду вечером Reuters со ссылкой на источники. Эту информацию подтвердил президент компании Вагит Алекперов. По его словам, решение может быть принято в ноябре. «Litasco у нас непрофильный актив, потому что уже больше половины товара идет от третьих лиц <...> И мы рассматриваем вариант, чтобы дистанцировать этот актив за пределы группы», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
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