Турецкая компания подала иск к подразделению «Лукойла» на $2 млрд

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Турецкая судоходная компания подала иск к подразделению «Лукойла» на $2 млрд Palmali

Турецкая компания Palmali, занимающаяся перевозками в Каспийском регионе, подала иск в Верховный суд Лондона на $2 млрд. Ответчиком выступает швейцарская Litasco - нефтетрейдинговое подразделение «Лукойла», передает Reuters.

«Претензия касается предполагаемого невыполнения Litasco предоставления контрактных количеств груза по долгосрочному контракту между компаниями», - говорится в заявлении турецкой компании. Подробности контракта не раскрываются.

В «Лукойле» не смогли Reuters прокомментировать данную информацию.

Ранее президент «Лукойла» Вагит Алекперов говорил, что компания изучает возможность продажи Litasco. Решение по данному вопросу будет принято в ноябре. Как уточнял Алекперов, решение о продаже не связано с антироссийскими санкциями, передает ТАСС.

Litasco – международный трейдер «Лукойла», зарегистрированный в Швейцарии. Компания была основана в 2000 г. Это один из крупнейших трейдеров нефти и нефтепродуктов, ее филиалы расположены в нескольких странах мира, включая США, Китай, Ирак, Индию. В 2015 г. Litasco продала 71 млн т нефти и 94 млн т нефтепродуктов. Летом 2015 г. «Лукойл» заключил контракт с «Башнефтью», по которому последняя должна была поставить Litasco нефтепродуктов на 193,9 млрд руб. Но осенью 2016 г. «Роснефть» после покупки «Башнефти» расторгла этот контракт с «Лукойлом».

Бизнес «Лукойла» расположен в 30 странах мира. Компания имеет активы в самых разных сферах – от разведки и добычи до энергетики.