Fortum выставит оферту на покупку Uniper

Fortum выставит оферту акционерам Uniper, ее условия - 22 евро за акцию - оценивают всю компанию в 8,05 млрд евро, сообщил финский концерн.

Оферту, которой еще предстоит получить одобрение германского регулятора BaFin, выставляет компания Karemi Charge and Drive SE (впоследствии будет переименована в Fortum Deutschland).

Fortum во вторник подписала договор с крупнейшим акционером Uniper - германской E.ON, согласно которому у нее есть право в начале 2018 г. предъявить в рамках оферты свой пакет к выкупу наравне с другими совладельцами (46,65% капитала Uniper, 3,76 млрд евро по цене оферты).

Закрыть сделку Fortum рассчитывает к середине 2018 г.