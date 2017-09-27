РБК узнал о планах Минфина получить от «Роснефтегаза» 82,6 млрд рублей дивидендов

По плану Минфина, «Роснефтегаз», который не заплатил государству дивиденды в 2017 г., в следующем году перечислит в бюджет почти 82,6 млрд руб., сообщает РБК. Треть этой суммы пойдет на финансирование авиационных проектов. Портал опирается на собственные расчеты на основе проекта федерального бюджета на 2018–2020 гг., их подтвердили источник в Госдуме, информированный о планах Минфина, и федеральный чиновник, который видел похожую цифру в документах.

За последние два года «Роснефтегаз» собрал с «Газпрома», «Роснефти» и «Интер РАО» 164 млрд руб. дивидендов, напоминает РБК. Если компания не добьется снижения дивидендных выплат, 82,6 млрд руб. будут рекордной выплатой «Роснефтегаза» бюджету, отмечает портал.

Треть запланированных поступлений будет направлена на проекты самолетов Ил-114, Ил-96-400 и двигателей ПД-35 и ТВ7-117. В законопроекте о бюджете говорится, что дивиденды «Роснефтегаза» сверх суммы 55,78 млрд руб. должны быть направлены на финансирование целевых взносов в капиталы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Только в 2018 г. на эти взносы предлагается направить около 26,9 млрд руб., ОАК должна получить 11,7 млрд руб., ГТЛК — 9,8 млрд руб. и ОДК — 5,4 млрд руб. Финансирование этих проектов самолетов и двигателей было впервые увязано с дивидендами «Роснефтегаза» прошлой осенью в уточненном бюджете 2016 г.