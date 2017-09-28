Минтранс сообщил о прекращении полетов ВИМ-Авиа с 16 октября

ВИМ-Авиа будет перевозить пассажиров вплоть до 15 октября, говорится в сообщении Минтранса по итогам заседания оперативного штаба по ситуации вокруг авиакомпании. С 16 октября перевозка пассажиров будет прекращена. «Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения», - отмечается в сообщении. Подготовка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» практически завершена.

В работе штаба приняли участие представители Минтранса, Росавиации, авиакомпаний «Сибирь» и «ВИМ – Авиа». Министерство сообщило о достижении принципиальных договорённостей с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа», топливозаправка и аэропортовое обслуживание будет гарантировано предоставлено.

Накануне стало известно о предоставлении ВИМ-Авиа господдержки на 55 млн руб. субсидий от Росавиации за перевозку пассажиров на Дальний Восток. В тот же день 60 млн руб. были направлены на погашение долгов по зарплатам, рассказалсобеседник «Ведомостей». «С авиакомпанией был заключен договор на субсидированные перевозки на 254 млн руб., за фактически выполненные полеты уже выплачено 215 млн руб.», – подтвердил представитель Росавиации. Еще почти 500 млн руб. «ВИМ-авиа» должна получить в качестве возврата НДС за III квартал, утверждает истосник, близкий к руководству авиаком