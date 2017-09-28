Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: «ВИМ-авиа» получит помощь
«ВИМ-авиа» получит от государства 500 млн рублей
Но это все равно не поможет компании удержаться на плаву
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Самолеты «ВИМ-авиа» не выпускаются из-за долгов во Франции, Бельгии, Турции, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько
Юрий Смитюк / ТАСС
«ВИМ-авиа» получает поддержку и ожидает в ближайшем будущем серьезных поступлений из федерального бюджета, рассказал человек, близкий к руководству авиакомпании. Только в среду авиа- компания получила 55 млн руб. субсидий от Росавиации за перевозку пассажиров на Дальний Восток – в этот же день 60 млн руб. были направлены на погашение долгов по зарплатам, говорит собеседник «Ведомостей». В конце октября могут быть получены субсидии за перевозку в сентябре, хотя сумма будет меньше, добавляет он.
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