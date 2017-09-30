Правительство готовит законопроект о финансовой устойчивости авиакомпаний

Вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что правительство в октябре подготовит законопроект, в котором будут прописаны новые критерии финансовой устойчивости авиакомпаний.

«Сейчас готовится законопроект. Я думаю, что в октябре его сможем написать. Попытаемся до конца года принять», — сказал Дворкович.

Он также сообщил, что «Аэрофлот» может направить на помощь «ВИМ-авиа» не более 1,8 млрд руб. «Надеюсь, что меньше понадобится», — отметил вице-премьер.