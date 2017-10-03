Новак подтвердил создание совместного инвестфонда РФПИ и Эр-Рияда на $1 млрд

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Саудовская Аравия подпишут меморандум о создании специального фонда на $1 млрд, сообщил на пресс-конференции 3 октября министр энергетики Александр Новак. О том, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) и РФПИ решили создать совместный инвестфонд на $1 млрд, стало известно в начале июня, после визита в Россию председателя совета директоров Saudi Aramco Халеда аль-Фалиха. Он объяснил в кулуарах ПМЭФа, что создаваемый фонд будет инвестировать в нефтесервисные компании, в том числе и российские, помогая им выходить на иностранные рынки.

Представитель РФПИ тогда на вопросы «Ведомостей» не ответил, а источник, близкий к фонду, сказал, что параметры соглашения на тот момент только обсуждались: «Точно не известно, кто и какой вклад внесет в фонд».

Новак также сообщил, что в ходе Российской энергетической недели в Москве планируется, что «Сибур» и Saudi Aramco подпишут меморандум о создании совместного газохимического предприятия, а «Газпром нефть» и Saudi Aramco – о сотрудничестве в научно-технической сфере.