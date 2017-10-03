Россия приглашала Туркмению присоединиться к соглашению ОПЕК+

Россия пригласила Туркмению принять участие в соглашении ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, Туркмения ответила, что пока готова только на роль наблюдателя. Это на пресс-конференции 3 октября сообщил министр энергетики Александр Новак.

Он также рассказал, что участники соглашения договорились мониторить не только добычу, но и экспорт нефти участниками соглашения. Министры нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК обсудят в формате дискуссии в Москве на этой неделе предложения о дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи, добавил он.