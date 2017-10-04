В Россию предложили допустить не более 50 000 т турецких томатов в год

Минсельхоз России предлагает допускать в Россию не больше 50 000 т турецких томатов в год, решение будет не ранее начала 2018 г. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер Аркадий Дворкович. «Не более 50 000 т, это предложение Минсельхоза», - сказал он.

Россия запретила импорт сельхозпродукции из Турции с января 2016 г., после того как турецкий истребитель сбил в районе турецко-сирийской границы российский Су-24. После примирения двух стран эмбарго на турецкую продукцию постепенно отменялось, под запретом были оставлены только помидоры - с учетом интересов российских сельхозпроизводителей. По данным РАНХиГС, турецкие помидоры быстро нашли новые рынки: потери составили только 10% от объема прежних российских поставок.