Минэнерго рассчитало выгоду России от соглашения с ОПЕК

Выгода экономики России от заморозки добычи нефти по соглашению ОПЕК+ составила 700 млрд руб. - и это пессимистичный прогноз, заявил сегодня заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов в ходе Российской энергетической недели. Оптимистичная оценка, по его словам, переваливает за 1 трлн руб.

По словам Молодцова, отрасль несмотря на соглашение не теряет темпов роста и выручки. «В последние четыре-пять лет идет наращивание вовлечения трудноизвлекаемых запасов в добычу. В прошлом году мы выросли на 12% по трудноизвлекаемой нефти, в этом году мы выйдем на рост 8-9%, и совокупный объем добычи трудноизвлекаемых запасов в этом году должен составить 39 млн т», - сказал он. К 2025 г. ожидается 80 млн т добычи трудноизвлекаемой нефти, отметил замминистра.