ЕС подаст в суд на Ирландию за $13 млрд Apple

Евросоюз подаст иск в Европейский суд на правительство Ирландии, считая, что власти страны затягивают с взысканием с Apple налоговых субсидий на сумму 13 млрд евро с процентами, заявила сегодня комиссар Еврокомиссии по конкуренции Маргрет Вестагер.

«Более года прошло с тех пор, как Еврокомиссия приняла это решение, а Ирландия до сих пор не истребовала деньги», - отметила Вестагер.

В минувшем году Еврокомиссия, проанализировав действия Apple на европейском рынке за 11 лет, решила, что корпорация получала от правительства Ирландии незаконные льготы, пользуясь благоприятным налоговым режимом в этой стране. Этот конфликт – одна из самых масштабных тяжб такого рода, когда-либо рассматривавшихся судом справедливости в Люксембурге.

Apple была пионером налоговой схемы, которая позже получила название «двойной ирландский с голландским сэндвичем», писала в 2012 г. The New York Times. Она дает возможность сокращать налоги, пропуская прибыль через ирландские и голландские «дочки» и перенаправляя ее на Карибские острова.