Семь африканских стран задумались о присоединении к сделке ОПЕК+

Семь африканских стран могут присоединиться к сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сообщил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. «Это Египет, Экваториальная Гвинея, Конго, Уганда, Чад и другие», - сказал он.

По словам Э.дель Пино, именно Экваториальная Гвинея выступила инициатором приглашения африканских стран к сделке. Кроме того, дель Пино сам провел переговоры с Египтом о присоединении к сделке с ОПЕК.

Ранее сообщалось, что нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в ОПЕК, обсуждают продление соглашения об ограничении добычи после марта 2018 г. на срок от трех до шести месяцев. По словам источника ТАСС, вопрос о судьбе соглашения будет обсуждаться на очередной встрече ОПЕК+ в Вене 30 ноября.