Падчерица Чемезова получила блокпакет аптечной сети «Мега фарм»

Дочь супруги гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова Екатерины Игнатовой – Анастасия Игнатова – стала совладелицей аптечной сети «Мега фарм», входящей в холдинг «Марафон групп». Об этом сообщает Vademecum со ссылкой на данные СПАРКа. Сеть развивается под брендами «А-мега» и «Да, здоров!», «Азбука Life».

Игнатовой-младшей принадлежит АО «Фармапт», которое 20 сентября 2017 г. стало владельцем 25,01% акций ООО «ФК Аптеки» - холдинговой компании сети «Мега фарм». Представитель «Марафон групп» подтвердил, что Игнатова купила долю в «ФК Аптеки». Сумма сделки не раскрывается. Через представителя холдинга она сообщила, что для нее это «профильная инвестиция». Если год назад «Мега фарм» не входила даже в топ-200 аптечных сетей Vademecum, то по итогам первого полугодия 2017 г. дебютировала в рейтинге сразу на 57-м месте.

В августе «Ростех» и «Марафон групп» выходца из «А1» Александра Винокурова сообщили об объединении фармацевтических активов. Сделку, которая будет проведена путем обмена акциями, планируется закрыть до конца года.

Анастасия Игнатова стала известна в 2016 г., когда снялась для календаря производителя автомобильных шин Pirelli, писали «Ведомости». Для выпуска-2017 были подобраны не обнаженные модели, как это было ранее, а «женщины, добившиеся многого». Среди них были семь обладательниц премии «Оскар». Игнатова была представлена Pirelli как «предприниматель в области медицины».