Фридман рассказал о своей первой заработанной тысяче рублей

Председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман заработал свою первую 1000 руб. на мытье окон, хранил их «под ванной», а когда ему удалось накопить 10 000 руб., купил автомобиль. Об этом он рассказал в интервью главному редактору Forbes Николаю Ускову на бизнес-форуме «Атланты», передает ТАСС.

Первый стартап Фридмана с его товарищем оказался неудачным. Они планировали создать кооператив по доставке еды. Заказчик мог избежать толкотни в очередях, которые были характерной приметой конца 80-х. Однако в студенческой среде эта идея не «пошла».

После этого Фридман с друзьями занялись клинингом. «Тогда мыть окна частным лицам не было смысла, а вот у учреждений были бюджеты», - рассказал он. Впрочем, и здесь первый заказ на мытье окон в магазине не принес молодым предпринимателям заработка. Заведующая магазином не рассчиталась за проделанную работу, обнаружив вымытые недостаточно тщательно места. Первый хороший заказ на мытье окон Фридман получил в 1988 г. «В мае я начал заниматься окнами, а уже в июле у меня 1000 руб., при этом зарплаты тогда все еще были в районе 150 руб», - вспомнил он

Фридман рассказал о том, что многих своих партнеров по бизнесу и менеджеров нашел по объявлениям. Так он познакомился с будущим председателем правления Альфа-банка Андреем Рыбаковым и своим партнером Андреем Косоговым. Своих нынешних партнеров по бизнесу он считает больше, чем просто друзьями.