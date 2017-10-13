Представитель «Яндекса» Манджиков отверг «инсинуации» сервиса Gett

Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков отверг подозрения сервиса Gett о том, что «Яндекс.Такси» использует для слежения за пользователями скрытые функции в своем приложении. За жалобой Gett в ФАС России он увидел «отчаянную попытку» сервиса напомнить о себе. Получилось, что Gett «решил попиарить привлекательные цены в "Яндекс.Такси"» и «инсинуирует, что якобы наличие их приложения на смартфоне снижает цену в "Яндекс.Такси"», написал он в Facebook.

Манджиков заверил, что на цены «Яндекс.такси» не влияет наличие Gett или других приложений, а также другие характеристики телефона пользователя. «У меня все сценарии закрывают "Яндекс.Такси" и Uber», - отметил он.

Gett попросил ФАС проверить аналогичный сервис "Яндекса" на предмет недобросовестной конкуренции. Заявитель опасается, что «Яндекс.Такси» использует для слежения за пользователями скрытые функции в своем приложении, объяснила «Ведомостям» представительница Gett в России Алена Балакирева. Проверка компании показала, что цена поездки в «Яндекс.Такси» примерно в 60% случаев ниже, если на телефоне установлено и приложение Gett. В компании утверждают, что эту закономерность подтвердили и независимые эксперты.

У «Яндекс.Такси» нет какого-либо расширенного доступа к данным о пользователях этого мобильного приложения по сравнению с другими компаниями, заявили ТАСС в пресс-службе компании. Стоимость поездки для пользователей сервиса не зависит от наличия на его смартфоне конкурирующих приложений, заверил собеседник агентства. О жалобах Gett в сервисе ничего не знают.