ФАС назвала сроки рассмотрения жалобы Gett на «Яндекс.Такси»

Федеральная антимонопольная служба получила жалобу сервиса такси Gett на «Яндекс.Такси», сказала ТАСС начальник управления связи и информационных технологий службы Елена Заева. Она напомнила, что по закону у ведомства есть месяц на рассмотрение такого заявления. При необходимости этот срок может быть продлен еще на два месяца.

Жалоба Gett «полностью загрифована и отнесена к коммерческой тайне» заявителя, добавила Заева.

Ранее представитель ФАС отказался комментировать содержание письма «Ведомостям», сославшись на пометку «для служебного пользования».

Gett попросил ФАС проверить аналогичный сервис «Яндекса» на предмет недобросовестной конкуренции. Заявитель опасается, что «Яндекс.Такси» использует для слежения за пользователями скрытые функции в своем приложении, объяснила «Ведомостям» представительница Gett в России Алена Балакирева. Проверка компании показала, что цена поездки в «Яндекс.Такси» примерно в 60% случаев ниже, если на телефоне установлено и приложение Gett. В компании утверждают, что эту закономерность подтвердили и независимые эксперты.

«Яндекс.Такси» отрицает, что имеет бОльший доступ к информации о клиентах, чем его конкуренты. Также сервис отрицает связь ценообразования на поездки на такси с наличием на телефоне клиента приложений конкурентов.