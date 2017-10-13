Россельхознадзор запретит ввоз томатов через Белоруссию из девяти стран

Россельхознадзор объявил, что с 16 октября запретит ввоз томатов через Белоруссию из девяти стран Азии и Африки. Причина запрета - подозрения, что по сертификатам этих стран в Белоруссию, а затем в Россию поступает продукция стран, находящихся под российским продовольственным эмбарго.

Россельхознадзор обратился к Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии с предложением прекратить с 16 октября 2017 г. поставки томатов из этих стран в Россию в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов. Это Гвинея, Йемен, Танзания, Ливан, Судан, Сирия, Джибути, Бангладеш, Замбия.

Россельхознадзор объясняет, что в последнее время в Белоруссию увеличились поставки томатов из стран, в отношении которых введены ограничительные меры, а также из стран Африки и Азии. Одновременно значительно выросли поставки томатов из Белоруссии в Россию.

После 16 октября ввоз томатов из Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш, Замбии допускается только через пункты пропуска на российском участке Евразэс с оригиналами фитосанитарных сертификатов перечисленных стран.

Кроме того, Россельхознадзор просит ФТС эффективнее досматривать томаты, поступающие в Россию через пункты пропуска в Дагестане и Северной Осетии. Если меры не дадут результата, служба готова ввести повторный фитосанитарный надзор.