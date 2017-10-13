Падение котировок Kobe Steel достигло 40% на разрастании алюминиевого скандала

Японская Kobe Steel сегодня призналась, что некачественный алюминий получали 500 клиентов - прежде металлургический гигант называл цифру в 200 компаний.

На этой новости котировки компании упали почти на 9% - до 805 иен - на закрытии торгов в Токио. С начала скандала неделю назад уважаемая компания, в которой некогда работал премьер Японии Синдзо Абэ, утратила более 40% капитализации, пишет AFP. Компания решила не называть клиентов, получавших не соответствующий заявленным параметрам алюминий, и указала, что рисков безопасности, по ее мнению, это не несет.

Как выяснилось, Kobe Steel 10 лет поставляла алюминий и медь с поддельными сертификатами. Ее продукция, в частности, использовалась в самолетах Boeing и, возможно, Airbus через посредников, пишет Reuters.

Алюминий Kobe Steel шел на двери и капоты автомобилей Toyota, Nissan, Mazda, Honda, Mitsubishi и Subaru. Скандал затронул производителей реактивных двигателей и авиационного оборудования Kawasaki Heavy Industries и IHI, Mitsubishi Heavy Industries использовала материалы в самолетах Mitsubishi Regional Jet и космических ракетах H-2A.