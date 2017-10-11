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Промышленность

Некачественный алюминий мог попасть в японские автомобили и самолеты Boeing

Японская Kobe Steel призналась в мошенничестве

Kobe Steel, третья по величине сталелитейная компания Японии и производитель строительного оборудования под маркой Kobelco, призналась, что в последние 10 лет систематически фальсифицировала сертификаты качества алюминиевой и медной продукции. Потенциально некачественный металл мог использоваться в производстве автомобилей, пассажирских поездов, самолетов и космических ракет (см. врез).

Выставленные трейдерами во вторник котировки акций Kobe Steel на Токийской фондовой бирже показывали падение на 21,9% по сравнению с ценой закрытия в пятницу (в понедельник на японском рынке был выходной). Капитализация Kobe Steel после скандального признания уменьшилась на 109,4 млрд иен (почти $1 млрд) и опустилась до 389,1 млрд иен ($3,5 млрд). Торги ее акциями, однако, не велись, потому что дневное падение котировок у компаний такого размера ограничено 20%.

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