Некачественный алюминий мог попасть в японские автомобили и самолеты Boeing

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Минтранс Японии призвал автопроизводителей проверить безопасность автокомпонентов от Kobe

Issei Kato / Reuters

Kobe Steel, третья по величине сталелитейная компания Японии и производитель строительного оборудования под маркой Kobelco, призналась, что в последние 10 лет систематически фальсифицировала сертификаты качества алюминиевой и медной продукции. Потенциально некачественный металл мог использоваться в производстве автомобилей, пассажирских поездов, самолетов и космических ракет (см. врез).

Выставленные трейдерами во вторник котировки акций Kobe Steel на Токийской фондовой бирже показывали падение на 21,9% по сравнению с ценой закрытия в пятницу (в понедельник на японском рынке был выходной). Капитализация Kobe Steel после скандального признания уменьшилась на 109,4 млрд иен (почти $1 млрд) и опустилась до 389,1 млрд иен ($3,5 млрд). Торги ее акциями, однако, не велись, потому что дневное падение котировок у компаний такого размера ограничено 20%.