С аукционов на мощности газопровода OPAL сняты все запреты

Судом окончательно сняты все запреты об остановке аукционов на мощности газопровода OPAL - восточного отвода от «Северного потока», сообщил оператор газопровода, компания OPAL Gastransport GmbH & Co KG.

«Мы можем подтвердить, что Высший земельный суд Дюссельдорфа снял все судебные запреты об остановке аукционов на мощности газопровода OPAL. Таким образом, OPAL Gastransport GmbH & Co KG собирается выставить все имеющиеся мощности на месячные и годовые аукционы на европейской платформе PRISMA», - прокомментировала пресс-служба компании.

Еще в 2009 г. Европейская комиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион «gas release» (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). «Газпром» отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPALбыли заморожены. Осенью прошлого года Еврокомиссия согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. Решение ЕК обжаловали в Европейском суде, а также в суде в Дюссельдорфе PGNiG Supply & Trading GmbH, а также правительство Польши. Кроме того, 23 декабря были приняты обеспечительные меры по иску о приостановке исполнения решения суда.

С декабря «Газпром» начал наращивать загрузку OPAL, покупая мощности на ежедневных аукционах, также удалось провести аукцион на январь. Однако уже аукцион на февраль был отменен после принятия обеспечительных мер судом по иску PGNiG.

Суд ЕС 21 июля отказал PGNiG в принятии обеспечительных мер по иску в виде приостановления действия решения ЕК, затем последовало первое решение суда в Дюссельдорфе. В августе «Газпром» увеличил прокачку по OPAL на 30%, доведя загрузку газопровода до полной.

В OPAL пояснили, что июльское решение суда было временным, а теперь суд принял окончательное решение.