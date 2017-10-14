Президент Узбекистана будет летать на самолете Алишера Усманова

Для дальних перелетов президента Узбекистана будет арендован самолет Airbus 340 M-IABU, предложенный его оператором GlobalJet. Об этом сообщается на сайте Uzbekistan Airways.

«Национальная авиакомпания “Узбекистон хаво йуллари” от имени правительства Республики Узбекистан выражает признательность господину Алишеру Бурхановичу Усманову за его согласие сдавать в аренду и готовность оперативно предоставлять самолет Airbus 340 M-IABU для использования президентом Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Национальная авиакомпания заключила договор аренды с владельцем воздушного судна компанией Klaret Aviation Limited на коммерческих условиях, отметили в Uzbekistan Airways.