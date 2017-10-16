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В порту Одессы грузовое судно повредило причал

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В ночь на 16 октября в торговом порту «Южный» в Одессе грузовое судно Conquistador врезалось в седьмой причал. Это изданию Dumskaya.net сообщили в порту. Последствия аварии незначительны, ее подробности пресс-служба предприятия обещала сообщить позднее.

Судно Conquistador следует под флагом Мальты, его длина составляет 300 м, уточняет издание. По его сведениям, авария не связана с разгрузкой второй партии угля из США, как предполагал ресурс Оdessa.net.ua

12 октября уголь из США доставил в Одессу балкер Victoria.

В августе украинская компания «Центрэнерго» и американская Xcoal Energy & Resources подписали контракт на поставку до конца 2017 г. 700 000 т энергетического угля. Первая партия угля из США была отгружена 22 августа.

Финансы
Новости

Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 23000 пунктов

Bloomberg/Ведомости
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Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 23000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Рост фондовых индексов в США 17 октября объясняется сильной отчетностью крупных американских компаний, включая банки Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Отметку в 22 000 пунктов Dow Jones достиг 2 августа этого года. На тот момент сообщалось, что с начала 2017 г. индекс вырос на 11%, а за период после выборов президента США 8 ноября 2016 г. – на 20%.

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Технологии
Новости

РБК: «Радио Свобода» и CNN попали в список нежелательных СМИ

Ведомости
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Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние российские дела составила перечень нежелательных СМИ. В него вошли CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода». Об этом сообщил РБК источник в Совфеде, а также подтвердил член комиссии.

Всего в список попали пять СМИ, пишет агентство. В него попали медиа, которые «получают деньги из-за рубежа» и «вмешиваются в российскую внутреннюю политику», уточнил РБК член комиссии по защите госсуверенитета Олег Морозов. Председатель комиссии Андрей Климов сказал, что для того, чтобы пересчитать СМИ с иностранным финансированием, которые могут быть внесены в перечень, «хватит пальцев одной руки».

Агентство направило запросы CNN, «Голосу Америки» и «Радио Свобода», но пока не получило комментарии.

29 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что CNN получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. 10 октября телеканал устранил нарушения. Жаров отметил, что «канал будет работать в России и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству».

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Недвижимость
Новости

Власти Москвы подберут еще 150 площадок для застройки по программе реновации

Интерфакс
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Замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй рассказал, что в столице для строительства домов по программе реновации в скором времени подберут еще 150 площадок.

«Для запуска так называемой волны переселения по программе реновации необходимы земельные участки с потенциалом строительства порядка 5 млн кв. м жилья. Уже подобраны 210 стартовых площадок, на которых можно построить порядка 3,4 млн квадратных метров жилых площадей», - пояснил он.

По его словам, решение о 150 дополнительных площадках, на которых можно будет построить не менее 2 млн кв. м жилья, примут в ближайшее время.

В программу реновации изначально вошли 5144 дома общей площадью около 16 млн кв. м. Сейчас в нее включены 5177 домов. Программа реновации коснется порядка 1 млн жителей Москвы, будет расселено более 350 000 квартир.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации

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Политика
Новости

Серебренников рассказал о том, как правоохранительные органы несколько лет следили за ним

Интерфакс/Ведомости
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Режиссер Кирилл Серебренников рассказал в суде, что правоохранительные органы следили за ним в течение нескольких лет. Об этом он сообщил в Басманном суде Москвы, где во вторник идет рассмотрение вопроса о продлении ему срока домашнего ареста.

По его словам, о наличии средств слежки режиссеру рассказывали, в частности, официанты в ресторанах. Они говорили, что у него находится микрофон под столом, добавил он.

«Мне друзья говорили, чтобы я уехал, но я, несмотря ни на что, возвращался в Россию», - приводит слова Серебренникова «Интерфакс».

Ранее следствие выступило с предложением продлить домашний арест режиссеру еще на три месяца.

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Технологии
Новости

Facebook купил приложение анонимных комплиментов для подростков

Ведомости
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Facebook объявила о покупке мобильного приложения tbh (To be honest), популярного у подростков.

Приложение позволяет проводить анонимные опросы о друзьях и знакомых - обычно это ученики одного класса и группы, - а потом человек, которого выделили в позитивном смысле, получает анонимное уведомление об этом. По мнению экспертов, приобретение tbh - еще одна попытка Facebook завоевать симпатии тинейджеров, которые пока предпочитают Snapchat.

За два месяца бесплатное приложение скачали более 5 млн раз, причем количество посланий в его экосистеме превысило миллиард. В сентябре tbh вошло в топ-3 скачиваемых приложений в AppStore.

Соцсеть не раскрыла финансовых деталей сделки.

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Политика
Новости

Генпрокуратура хочет взыскать с полковника Захарченко 9 млрд рублей в пользу государства

ТАСС
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Генпрокуратура России подала иск в суд о взыскании в пользу государства денежных средств и имущества, полученных незаконным путем бывшим сотрудником ГУЭБиПК МВД России Дмитрием Захарченко, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. Сумма арестованных денежных средств и другого имущества в рамках уголовного дела оценивается в 9 млрд руб.

«Взысканию в доход государства подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, расположенных в элитных районах города Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд руб., золотой слиток», - уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела, возбужденного против Захарченко, до сих пор продолжается.

Захарченко было предъявлено обвинение во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в январе 2016 г. он узнал о подготовке к проведению обыска у финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой. Захарченко предупредил ее о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях. Захарченко был задержан в сентябре прошлого года. При обыске в квартире его сестры полицейские обнаружили склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте.

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Политика
Новости

Минздрав Подмосковья не выявил нарушений при приеме вызова скорой к актеру Марьянову

ТАСС/Ведомости
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Минздрав Московской области не обнаружил нарушений в работе оператора при приеме вызова машины скорой помощи к актеру Дмитрию Марьянову в Лобне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Агентству рассказали, что в воскресенье в 18:49 мск звонок был принят оператором Системы-112. После этого он соединил заявителя с диспетчером скорой помощи Лобни для уточнения дополнительных вопросов.

В 19:03 мск в Систему-112 поступил еще один звонок. Женщина, которая позвонила, заявила, что они едут самостоятельно, и сообщила об отказе вызова скорой помощи. Оператор передал данные сведения диспетчеру скорой помощи. Она в свою очередь зафиксировала отказ.

Таким образом, заявили в Минздраве, нарушений в работе оператора обнаружено не было.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей») после того, как в СМИ появилась информация о том, что к Марьянову вовремя не приехала скорая помощь. Сообщалось, что актера пришлось везти на машине знакомых в больницу, в которой он впоследствии скончался.

Актер ушел из жизни в воскресенье. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

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Политика
Новости

Порошенко с пониманием относится к митингу возле здания Рады в Киеве

РИА Новости/Ведомости
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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что к митингу около здания Верховной рады относится с пониманием. Он выразил надежду, что акция протеста будет проходить мирно.

По его словам, большая часть требований митингующих отвечает инициативам правительства. «Мы абсолютно открыты к сотрудничеству с любыми инициативами, и не надо стучать в открытые двери», —заявил Порошенко на брифинге после встречи с президентом Мальты.

Ранее сообщалось, что акция протеста началась в центре Киева. Возле здания Рады начались столкновения полицейских и протестующих. Четыре человека пострадали, уточнили в МВД.

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Экономика
Новости

Состояние Трампа за год уменьшилось на $600 млн

Ведомости
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Forbes опубликовал во вторник обновленный рейтинг 400 самых богатых людей в США. В нем президент США Дональд Трамп занял 248-е место с состоянием в размере $3,1 млрд, которое за год уменьшилось на $600 млн.

В 2016 г. американский лидер, который владеет строительной корпорацией Trump Organization, занимал в списке Forbes 156-ю строчку. Журнал отмечает, что уменьшение состояния Трампа связано с серьезной конкуренцией на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Также, подчеркивает издание, уменьшение доходов 45-го президента США стало следствием того, что он потратил значительные средства на участие в гонке за пост руководителя страны.

Во главе списка 24-й год подряд оказался основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс ($89 млрд). На втором месте - гендиректор интернет-ритейлера Amazon Джеффри Безос ($81,5 млрд). В топ-5 также вошли инвестор Уоррен Баффетт ($78 млрд), основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг ($71 млрд) и экс-гендиректор компании Oracle Ларри Эллисон ($59 млрд).

Ранее во вторник Forbes также опубликовал топ-20 самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. По версии издания, больше всех за последний год заработала писательница Джоан Роулинг - более $95 млн. Около половины этой суммы британскому автору принесли доходы от продаж пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также отчисления от фильма по ее роману «Фантастические твари и где они обитают».

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Бизнес
Новости

«Ъ»: Coca-Cola лишилась контракта на продажу Finlandia и Jack Daniel`s в России

Ведомости
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Компания Brown-Forman собирается в ближайшее время отказаться от контракта с Coca-Cola по реализации своих брендов в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджера алкогольного холдинга. В Coca-Cola HBC подтвердили, что сотрудничество компаний прекратится 28 февраля 2018 г. «До этого момента Coca-Cola HBC останется национальным дистрибутором брендов Brown-Forman»,— уточнили в компании.

Coca-Cola HBC с 2010 г. занималась продажами продукции Brown-Forman на российском рынке. Источник, близкий к Brown-Forman, назвал причину прекращения сотрудничества : «Компанию не устраивали организация и динамика продаж ее брендов в России». По его словам, Brown-Forman создала собственную дистрибуторскую команду в России.

Новым генеральным дистрибутором Brown-Forman станет созданная в 1992 г. Тельманом Исмаиловым «АСТ интер». Компания является одним из старейших российских оптовых продавцов алкогольной продукции.

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Политика
Новости

Басманный суд отказался закрыть заседание по делу Серебренникова

РИА Новости
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Судья Басманного суда Артур Карпов отказался закрыть для прессы заседание суда о продлении срока ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и еще троим фигурантам дела о хищениях в «Седьмой студии».

На закрытом режиме заседания настаивал следователь ради безопасности экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой, на дочерей которой, по его словам, оказывалось давление. Масляева единственной из фигурантов признала вину - она заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Адвокаты настаивали на открытом слушании, указывая, что бухгалтер «заслужила дружбу со следствием подробными показаниями на других фигурантов дела», но все участники судопроизводства должны быть равны. «В удовлетворении ходатайства следствия отказать», - решил судья Артур Карпов.

Серебренников, экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главбух предприятия Нина Масляева и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский обвиняются в хищении бюджетных 68 млн руб., выделенных «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». Малобродский находится под стражей, остальные трое - под домашним арестом.

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Политика
Новости

Поклонская записала видеообращение к Чайке

Ведомости
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к генпрокурору России Юрию Чайке. Она попросила Чайку признать экстремистским материалом картину российского режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Парламентарий также настаивает на отзыве прокатного удостоверения фильма. Выступление Поклонской длится больше 6 минут.

16 октября надзорное ведомство заявило об отсутствии оснований для вмешательства в ситуацию с «Матильдой» по запросу Поклонской.

Кто и как воевал с «Матильдой»

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