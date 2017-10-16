Бизнес

Новости

В порту Одессы грузовое судно повредило причал

В ночь на 16 октября в торговом порту «Южный» в Одессе грузовое судно Conquistador врезалось в седьмой причал. Это изданию Dumskaya.net сообщили в порту. Последствия аварии незначительны, ее подробности пресс-служба предприятия обещала сообщить позднее.

Судно Conquistador следует под флагом Мальты, его длина составляет 300 м, уточняет издание. По его сведениям, авария не связана с разгрузкой второй партии угля из США, как предполагал ресурс Оdessa.net.ua

12 октября уголь из США доставил в Одессу балкер Victoria.

В августе украинская компания «Центрэнерго» и американская Xcoal Energy & Resources подписали контракт на поставку до конца 2017 г. 700 000 т энергетического угля. Первая партия угля из США была отгружена 22 августа.