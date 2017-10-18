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Минтранс назвал потенциального инвестора «ВИМ-авиа»

Бывший управляющий инвестфонда TPG Aurora Борис Карлов действительно претендует на покупку авиакомпании «ВИМ-авиа», подтвердила сегодня директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова. «Да, могу подтвердить эту информацию», - сказала она.

О том, что есть три российских претендента на «ВИМ-авиа», говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщал, что купить ее хочет Карлов. В 2000-е гг. Карлов планировал создать в России лоукостер, но проект не был запущен. По информации РБК, Карлов намерен инвестировать в авиакомпанию при условии господдержки.

СМИ сообщали, что интерес к «ВИМ-авиа» проявлял и бывший акционер «Аэрофлота», бывший владелец авиакомпании Red Wings Александр Лебедев.

Накануне Дворкович заявил, что «ВИМ-авиа» будет признана банкротом, если в ближайшее время не найдется инвестор. По его словам, правительство будет решать судьбу авиакомпании после 22 октября.

Владельцы «ВИМ-авиа» – супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы – 27 сентября уехали из России. Они могут стать фигурантами уголовного дела, которое СКР возбудил накануне по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 Уголовного кодекса). Руководители и собственники «ВИМ-авиа» заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные для нее сделки, направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщил СКР. Для обмана кредиторов и регулятора гендиректор (им в это время был и пока остается Александр Кочнев) и собственник поручили бухгалтерии исказить показатели отчетности и скрыть высокую кредиторскую задолженность, отмечает СКР.

У «ВИМ-авиа» нет средств на полеты, она совершает только единичные рейсы (финансируется из роялти «Аэрофлота»), но банкротом она пока не стала.