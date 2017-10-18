«Дочка» «ВИМ-авиа» может продолжить полеты вместо материнской компании
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
У владельца «ВИМ-авиа» Рашида Мурсекаева есть еще один сертификат эксплуатанта, рассказал топ-менеджер российской авиакомпании, знающий об этом от профильных чиновников. «ВИМ-авиа», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеет 100% акций «Аэропорта Братск» (Иркутская обл., резервный аэродром для Иркутска). В составе «АэроБратска», как и нескольких других небольших аэропортов (Саранск, Оренбург), с советских времен сохранился авиаотряд и есть сертификат эксплуатанта. По данным Росавиации, в нем два вертолета Ми-8 и два самолета Як-40.
Человек, близкий к руководству «ВИМ-авиа», подтвердил, что работа через «АэроБратск» – один из вариантов продолжения деятельности авиакомпании, но рассматривается и дальнейшая работа самой «ВИМ-авиа». У «АэроБратска» устойчивое финансовое положение (основные поступления получает от аэропортовой деятельности, в первом полугодии обслужил 51 000 человек), обсуждается, что он возьмет в лизинг 8–10 самолетов, арендуемых сейчас «ВИМ-авиа» (всего в ее парке 22 лайнера), и наймет часть ее персонала, продолжает собеседник. «АэроБратск» в 2016 г. имел 75 млн руб. чистой прибыли при выручке 900 млн руб., в первом полугодии 2017 г. чистая прибыль была 1,6 млн руб., долг на конец июня – 121 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). «Верится с трудом. Чтобы взять в лизинг широкофюзеляжные суда, «АэроБратску» потребуется дополнительное внешнее финансирование, а чтобы платить зарплаты и [осуществлять] лизинговые платежи, необходимы активные продажи емкостей. Высокий сезон начнется только в мае, а туроператоры предпочтут найти авиакомпании с неиспорченной репутацией», – скептичен профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}