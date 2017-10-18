Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}















«Дочка» «ВИМ-авиа» может продолжить полеты вместо материнской компании Е. Егоров / Ведомости

У владельца «ВИМ-авиа» Рашида Мурсекаева есть еще один сертификат эксплуатанта, рассказал топ-менеджер российской авиакомпании, знающий об этом от профильных чиновников. «ВИМ-авиа», по данным «СПАРК-Интерфакса», владеет 100% акций «Аэропорта Братск» (Иркутская обл., резервный аэродром для Иркутска). В составе «АэроБратска», как и нескольких других небольших аэропортов (Саранск, Оренбург), с советских времен сохранился авиаотряд и есть сертификат эксплуатанта. По данным Росавиации, в нем два вертолета Ми-8 и два самолета Як-40.

Человек, близкий к руководству «ВИМ-авиа», подтвердил, что работа через «АэроБратск» – один из вариантов продолжения деятельности авиакомпании, но рассматривается и дальнейшая работа самой «ВИМ-авиа». У «АэроБратска» устойчивое финансовое положение (основные поступления получает от аэропортовой деятельности, в первом полугодии обслужил 51 000 человек), обсуждается, что он возьмет в лизинг 8–10 самолетов, арендуемых сейчас «ВИМ-авиа» (всего в ее парке 22 лайнера), и наймет часть ее персонала, продолжает собеседник. «АэроБратск» в 2016 г. имел 75 млн руб. чистой прибыли при выручке 900 млн руб., в первом полугодии 2017 г. чистая прибыль была 1,6 млн руб., долг на конец июня – 121 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакса»). «Верится с трудом. Чтобы взять в лизинг широкофюзеляжные суда, «АэроБратску» потребуется дополнительное внешнее финансирование, а чтобы платить зарплаты и [осуществлять] лизинговые платежи, необходимы активные продажи емкостей. Высокий сезон начнется только в мае, а туроператоры предпочтут найти авиакомпании с неиспорченной репутацией», – скептичен профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.