Следственный комитет обвинил владельцев «ВИМ-авиа» в выводе активов

По версии следствия, лица из числа руководства и собственников «ВИМ-АВИА заключали в 2016 и 2017 гг явно невыгодные для нее сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций Максим Стулов / Ведомости

Следственный комитет России обвинил руководителей и собственников «ВИМ-авиа» в выводе активов за рубеж и возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиаперевозчика, сообщила пресс-служба СКР. У «ВИМ-авиа» нет средств на операционную деятельность, она выполняет ежедневно только единичные рейсы, но компания не находится в состоянии банкротства.

По версии следствия, лица из числа руководства и собственников «ВИМ-авиа» заключали в 2016 и 2017 гг. явно невыгодные для нее сделки, в частности направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций. Договоры привели к огромным затратам и, как следствие, компания не могла выполнять требования кредиторов, уточняет СК.

В ряде договоров, заключенных «ВИМ-авиа» с иностранными компаниями, не указывалась точная цена сделок, в результате выплаченные авиакомпанией суммы многократно увеличивались. «Ввиду отсутствия средств для погашения кредиторской задолженности перед контрагентами получались многомиллиардные кредиты», - уточняет ведомство.

Для благоприятной оценки финансового состояния кредиторами и уполномоченными госорганами гендиректор (им в это время был и пока остается Александр Кочнев), иные лица из числа собственников (компания принадлежит супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевой) и руководства авиакомпании поручили бухгалтерии исказить показатели отчетности и скрыть высокую кредиторскую задолженность, отмечает СК.

Преступление выявили органы Приволжской транспортной прокуратуры в результате прокурорских проверок.

Против Кочнева и главного бухгалтера «ВИМ-авиа» Елены Пантелеевой в начале октября уже было возбуждено дело по статье «мошенничество»: следствие обвиняет их в том, что 22 сентября компания продавала билеты, не имея договоров на заправку судов и, следовательно, не имея возможности перевезти пассажиров. Ущерб следствие оценило в 1 млн руб. В итоге все пассажиры «ВИМ-авиа» были перевезены или самой авиакомпанией, или другими перевозчиками, некоторым были возвращены деньги за билеты.

Супруги Мурсекаевы в конце сентября уехали их России.