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Александр Воробьев
Транспорт
Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: «Домодедово» не выпускает

В России задерживают самолеты «ВИМ-авиа» вопреки обещаниям Минтранса

«Домодедово» не выпускает семь судов за долги

Самолеты иностранных лизингодателей «ВИМ-авиа» будут выпущены из аэропортов базирования, пусть даже имеющих неурегулированные рабочие долги «ВИМ-авиа», обещал Минтранс. Но аэропорт «Домодедово» удерживает у себя семь бортов – из них три принадлежат «ВИМ-авиа» (возрастные Boeing 757-200), а четыре – иностранным лизинговым компаниям, сообщил представитель «ВИМ-авиа», но не сказал, каким именно. Человек, близкий к Минтрансу, и топ-менеджер лизинговой компании подтвердили, что практически все арендованные самолеты «ВИМ-авиа» принадлежат иностранным лизингодателям.

Пятого октября компания «Домодедово коммершл сервисиз» уведомила гендиректора «ВИМ-авиа» Александра Кочнева, что «ВИМ-авиа» на эту дату должна за обслуживание самолетов, в том числе за заправку, 502 млн руб. (размер долга будет уточняться) и что аэропорт будет удерживать семь судов до полного погашения задолженности. «Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель «ВИМ-авиа» подтвердил его подлинность. Согласно письму в аэропорту остались кроме трех В-757 три дальнемагистральных Boeing 777-200 и один среднемагистральный Airbus A319.

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