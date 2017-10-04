Минтрас хочет лишать непунктуальные авиакомпании международных рейсов
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Такие изменения предлагает внести Минтранс в регламент Росавиации по допуску авиакомпаний на международные направления (документ опубликован во вторник на портале regulation). Если в текущем сезоне IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта; сезон IATA длится примерно полгода) по вине авиакомпании допущены многократные задержки рейсов, то межведомственная комиссия при Минтрансе (выдает и отзывает допуски) может внести ограничения в ранее выданный допуск на регулярные и/или чартерные перевозки.
Это первое после коллапса «ВИМ-авиа» предложение Минтранса по усилению ответственности авиакомпаний за невыполнение обязательств перед пассажирами. Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что также будет разработан законопроект, который установит более жесткую систему контроля за финансовым состоянием авиакомпаний и обеспечит страхование пассажиров от подобных ситуаций.
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