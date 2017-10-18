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Мантуров подтвердил былой интерес России к контрольному пакету Bombardier

Россия несколько лет назад действительно хотела приобрести контрольный пакет канадской авиастроительной компании Bombardier. После покупки доли предполагалось интегрировать проекты самолетов семейства CSeries и российского МС-21, сообщил сегодня министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

«Это жесткая конкуренция двух крупных производителей (Airbus и Boeing), - сказал министр, комментируя сделку по покупке Airbus доли в дочернем предприятии Bombardier, о которой стало известно на этой неделе. - Я был на Bombardier. Это было примерно пять лет назад. Я вам скажу - они тогда уже чувствовали себя достаточно дискомфортно. Мы хотели купить. Но с учетом того, что нам просто не продадут, а тем более контрольный пакет, с учетом того, что у Airbus французские корни и у Канады тоже есть большая французская диаспора, - им дали такую возможность. Но с Boeing им будет конкурировать очень сложно на американском континенте».

Позже Мантуров уточнил журналистам, что на тот момент рассматривался вариант «сращивания CSeries и МС-21».

Накануне Airbus объявил, что купит 50,01% акций предприятия CSeries Aircraft Limited Partnership (CSALP, «дочка» Bombardier). Bombardier и Investissement Quebec (инвестиционное агентство правительства провинции Квебек) будут владеть 31 и 19% соответственно. По оценке Airbus, в последующие 20 лет спрос на новые самолеты вместимостью 100-150 пассажиров превысит 6000 единиц.