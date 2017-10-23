Бизнес

Новости

Работа крупнейших в России алюминиевых заводов прерывалась из-за энергоаварии

23 октября утром из-за энергоаварии прерывалась работа Саяногорского и Хакасского заводов UC Rusal. Как сообщили «Интерфаксу» в 8.20 мск в пресс-службе заводов, причины сбоя изучает специально созданная комиссия. Предприятия работают в штатном режиме.

По данным Минэнерго, из-за полного сброса нагрузки было зафиксировано превышение аварийно допустимого перетока активной мощности в направлении Кузбасс – Запад до 1955 МВт при максимуме 1355 МВт продолжительностью 5 секунд. В 3.26 мск и 4.06 мск первая и третья цепи ЛЭП 220 кВ «Означенное – ГПП-1 САЗ» были включены в работу. В 4.08 мск и 4.50 мск начался набор нагрузки Саяногорским и Хакасским алюминиевыми заводами. В 6.05 нагрузка Хакасского завода была восстановлена, на 6.30 мск нагрузка Саяногорского завода была восстановлена частично и составляла 870 МВт.

Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы – одни из крупнейших в России, их общая производственная мощность составляет 839 000 т алюминия в год.

Авария началась в 2.12 мск на подстанции 220 кВ «ГПП-1 САЗ» (принадлежит Rusal), сообщал «Интерфакс». Там из-за повреждения выключателя отключился трансформатор Т-10. При этом на подстанции 500 кВ «Означенное» (принадлежит ФСК ЕЭС) действием защит отключилась третья цепь ЛЭП 220 кВ «Означенное – ГПП-1 САЗ».

Одновременно на подстанции 220 кВ «ГПП-3 ХАЗ» (принадлежит Rusal) действием защит отключились автотрансформаторы АТ-53, АТ-54 и кремниевые выпрямительные агрегаты КВА-53, КВА-54. В результате первого этапа аварии был зафиксирован сброс нагрузки на 244 МВт, в том числе Саяногорским алюминиевым заводом на 91 МВт (с 994 до 903 МВт), Хакасским алюминиевым заводом – на 153 МВт (с 449 до 296 МВт).

В 3.15 мск на подстанции «Означенное» действием защит отключилась первая цепь ЛЭП «Означенное – ГПП-1 САЗ». Это отключение привело уже к полному сбросу нагрузки на двух алюминиевых заводах – всего на 1199 МВт.

Сбои в работе заводов Rusal из-за аварий на энергосетях в этом году случались 29 мая, 27 июня, 11 сентября. После аварии 29 мая Ростехнадзор по результатам расследования предписал предприятиям Rusal реконструировать системы энергоснабжения.

Сейчас схема энергоснабжения САЗа и ХАЗа выполнена без резервирования, говорилось в материалах «Системного оператора ЕЭС». В связи с этим высока вероятность отключения порядка 1,5 ГВт нагрузки и разбалансировки мощности в ОЭС Сибири.