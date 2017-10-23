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Бизнес
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Работа крупнейших в России алюминиевых заводов прерывалась из-за энергоаварии

Интерфакс
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23 октября утром из-за энергоаварии прерывалась работа Саяногорского и Хакасского заводов UC Rusal. Как сообщили «Интерфаксу» в 8.20 мск в пресс-службе заводов, причины сбоя изучает специально созданная комиссия. Предприятия работают в штатном режиме.

По данным Минэнерго, из-за полного сброса нагрузки было зафиксировано превышение аварийно допустимого перетока активной мощности в направлении Кузбасс – Запад до 1955 МВт при максимуме 1355 МВт продолжительностью 5 секунд. В 3.26 мск и 4.06 мск первая и третья цепи ЛЭП 220 кВ «Означенное – ГПП-1 САЗ» были включены в работу. В 4.08 мск и 4.50 мск начался набор нагрузки Саяногорским и Хакасским алюминиевыми заводами. В 6.05 нагрузка Хакасского завода была восстановлена, на 6.30 мск нагрузка Саяногорского завода была восстановлена частично и составляла 870 МВт.

Саяногорский и Хакасский алюминиевые заводы – одни из крупнейших в России, их общая производственная мощность составляет 839 000 т алюминия в год.

Авария началась в 2.12 мск на подстанции 220 кВ «ГПП-1 САЗ» (принадлежит Rusal), сообщал «Интерфакс». Там из-за повреждения выключателя отключился трансформатор Т-10. При этом на подстанции 500 кВ «Означенное» (принадлежит ФСК ЕЭС) действием защит отключилась третья цепь ЛЭП 220 кВ «Означенное – ГПП-1 САЗ».

Одновременно на подстанции 220 кВ «ГПП-3 ХАЗ» (принадлежит Rusal) действием защит отключились автотрансформаторы АТ-53, АТ-54 и кремниевые выпрямительные агрегаты КВА-53, КВА-54. В результате первого этапа аварии был зафиксирован сброс нагрузки на 244 МВт, в том числе Саяногорским алюминиевым заводом на 91 МВт (с 994 до 903 МВт), Хакасским алюминиевым заводом – на 153 МВт (с 449 до 296 МВт).

В 3.15 мск на подстанции «Означенное» действием защит отключилась первая цепь ЛЭП «Означенное – ГПП-1 САЗ». Это отключение привело уже к полному сбросу нагрузки на двух алюминиевых заводах – всего на 1199 МВт.

Сбои в работе заводов Rusal из-за аварий на энергосетях в этом году случались 29 мая, 27 июня, 11 сентября. После аварии 29 мая Ростехнадзор по результатам расследования предписал предприятиям Rusal реконструировать системы энергоснабжения.

Сейчас схема энергоснабжения САЗа и ХАЗа выполнена без резервирования, говорилось в материалах «Системного оператора ЕЭС». В связи с этим высока вероятность отключения порядка 1,5 ГВт нагрузки и разбалансировки мощности в ОЭС Сибири.

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Бизнес
Новости

РЖД в случае продажи «Трансконтейнера» хочет создать аналогичного оператора

ТАСС
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РЖД в случае продажи пакета в «Трансконтейнере» использует полученные средства для создания аналогичного оператора, сообщил вице-президент РЖД Андрей Старков.

«Позиция сохраняется в той же логике: если будет принято решение о продаже, мы настаиваем на том, что пакет должен продаваться единым лотом на открытом аукционе, и мы хотим получить право на создание второго оператора, который будет иметь собственные вагоны и контейнеры», – сказал он. Старков добавил, что РЖД хочет направить вырученные от продажи средства на создание нового оператора, который, скорее всего, будет создан в виде отдельного юридического лица.

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Политика
Новости

Бывшая врач олимпийской сборной Китая рассказала о государственной системе допинга

Ведомости
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В 80-е и 90-е годы в Китае действовала государственная система допинга в спорте, в которую были вовлечены больше 10 000 человек, передает Deutsche Welle. Это в интервью германскому журналисту Хайо Зеппельту сообщила бывшая врач китайской олимпийской сборной Сюэ Инсянь. Фильм Зеппельта о допинге в КНР вышел в эфире телеканала ARD в воскресенье. Сюэ Инсянь и ее сын сейчас находятся в Германии, они подали заявление о политическом убежище. На запросы ARD о комментариях Минспорта КНР и национальный олимпийский комитет не ответили.

«Считалось, что те, кто принимает допинг, защищают страну. Кто отказывается это делать, вредит стране. А кто вредит стране, сидит в тюрьме», - заявила в эфире ARD Сюэ Инсянь. Она утверждает, что допинг принимали во всех видах спорта, начиная с 11-летних участников юношеских сборных. За отказ от допинга следовало исключение из команды.

Сюэ Инсянь была уволена из олимпийской сборной Китая во время Олимпиады 1988 г. в Сеуле. По ее словам, ее уволили за отказ дать допинг одному из гимнастов. После этого она работала в региональных спортивных организациях и ушла на пенсию в 1998 г. Она рассказала также о давлении, которое власти оказывали на нее и ее семью, чтобы она не рассказывала о допинге.

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Недвижимость
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На салатовой ветке метро в Москве случился сбой в утренний час пик

Ведомости
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В Москве случился сбой на Люблинско-Дмитровской линии метро. В 8.55 микроблог метрополитена сообщил, что на центральном участке этой ветки «по техническим причинам» увеличены интервалы в движении поездов. В 9.09 предприятие сообщило, что поезда не ходят от «Чкаловской» до «Дубровки». В 9.20 микроблог сообщил, что движение поездов на центральном участке салатовой ветки восстановлено и вводится в график.

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Бизнес
Новости

En+ оценена в $7–8,5 млрд в рамках IPO

Интерфакс/Ведомости
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Диапазон цены размещения в рамках IPO En+ Group plc определен в $14–17 за GDR, говорится в сообщении компании. Таким образом, вся компания (до поступления средств от размещения новых акций) оценена в $7–8,5 млрд.

Без учета опциона на доразмещение объем сделки может составить 15,8–18,8% от увеличенного капитала.

Инвесторам En+ будут предложены новые и существующие бумаги на $1 млрд, но в какой пропорции, компания не информировала. Еще на $500 млн акции по цене размещения купит AnAn Group, структура китайского сырьевого трейдера CEFC, сообщала En+.

Бизнес
Новости

FT сообщила о переговорах Катарского суверенного фонда об участии в IPO En+

Ведомости
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Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) ведет переговоры о покупке акций российской En+ в рамках ее IPO в ноябре, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, информированных о ходе переговоров. По их словам, фонд изучает возможности расширить присутствие в России. QIA – крупнейший акционер нефтетрейдера Glencore, они вместе купили 19,5% «Роснефти». Недавно En+ сообщила, что Glencore обменяет свой пакет в UC Rusal на долю в En+.

Представитель En+ от комментариев отказался, QIA на запрос FT не ответил.

О том, что QIA изучает возможность инвестировать в En+, «Ведомостям» 12 октября рассказали два человека, близких к участникам ее готовящегося IPO. По словам одного из них, фонд приглашен на IPO En+, по словам второго – фонду предлагали стать якорным инвестором. Третий собеседник «Ведомостей», близкий к одному из организаторов, говорит, что якорным инвестором фонд может и не стать, но участвовать в размещении может. Какую долю может купить QIA, ни один из источников не уточнял.

Участие QIA в размещении может поддержать IPO En+, пишет газета. По ее сведениям, Олег Дерипаска рассчитывает, что компания будет оценена в пределах $8–10 млрд, но изучавшие финансовые показатели En+ аналитики считают, что цена будет ниже, рынок считает оценку Дерипаски невозможной.

23 октября En+ сообщила, что диапазон цены размещения определен в $14–17 за GDR. Это соответствует оценке всей компании в $7–8,5 млрд.

En+ планирует IPO в начале ноября. Одним из якорных инвесторов размещения намерена стать связанная с CEFC компания AnAn Group, она готова выкупить бумаги En+ на $500 млн. Всего En+ намерена привлечь $1,5 млрд, а оценка всей En+ – $9–12 млрд, говорилось в презентации для инвесторов от VTB Capital, т. е. акционеры En+ готовы продать 12,5–16,7% компании. Часть акций продаст основной акционер – Олег Дерипаска (его компании Basic Element Limited или B-Finance Limited), а часть будет выпущена En+.

En+ объединяет электрометаллургические активы Дерипаски: «Евросибэнерго» и UC Rusal. На Гонконгской и Московской биржах торгуется 16,37% UC Rusal.

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Политика
Новости

Великобритания попросила ООН ввести термин «беременные люди»

Ведомости
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Британское правительство просит ООН заменить понятие «беременные женщины» на «беременные люди», чтобы соблюдать права трансгендеров, пишет The Sunday Times со ссылкой на источника в МИД страны.

Предлагаемая поправка касается Международного пакта о гражданских и политических правах, который Великобритания подписала в 1976 г. В министерстве иностранных дел и по делам Содружества Великобритании отметили, что понятие «беременные женщины» может исключать «трансгендеров, которые родили детей», пишет The Sunday Times.

Представитель МИД страны подчеркнул, что «Соединенное королевство не возражает против использования термина "беременная женщина". «Мы решительно поддерживаем "право на жизнь" беременных женщин, и мы просили Комитет по правам человека не исключать беременных транссексуалов из этого права», – приводит его слова The Telegraph.

Политика
Новости

Названы новые сроки испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Ведомости
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Два бросковых испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» могут быть проведены до конца года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и ракетной отрасли. «Основной целью является проверка работы систем ракеты в момент выхода из шахты и включение первой ступени «Сармата» с последующей работой в течение примерно пяти секунд», – сказал один из них.

Испытания предполагалось провести еще в 2016 г, но сроки постоянно сдвигались. К марту 2017 г., когда планировались очередные испытания, специалисты не успели оборудовать шахтную пусковую установку на полигоне Плесецка. В апреле возникли проблемы с самой ракетой. После этого предполагалось провести испытания в IV квартале 2017 г., после цикла испытаний на стендах.

В Минобороны рассчитывают, что ракета будет принята на вооружение в 2019–2020 гг. После этого военные развернут ее в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская обл.) дивизиях РВСН.

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Политика
Новости

В школьную программу могут включить курс нравственных основ семейной жизни

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Министерству образования предложили включить в обязательную школьную программу разработанный в РПЦ учебный курс «Нравственные основы семейной жизни». Как пишет «Коммерсантъ», глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова обсудила этот вопрос с замминистра образования и науки Татьяной Синюгиной. По словам Летковой, они договорились, что возможность включить курс в школьную программу будет рассмотрен в ноябре, на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования. Леткова добавила, что вопрос обсуждается не впервые, но на этот раз замминистра назвала предложение своевременным и разумным.

В пресс-службе Минобрнауки подтвердили факт встречи и добавили, что прозвучавшие на ней предложения будут рассмотрены.

Создатели курса «Нравственные основы семейной жизни» – екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина). Их цель – преподать школьникам «систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре», и подготовить их «к созданию крепкой многодетной счастливой семьи», цитирует газета. К 2017 г. курс был внедрен в школьную программу в 60 регионах России, он преподается или за счет классных часов, или включен в другие курсы, такие как обществознание, или как факультатив.

В 2015 г. Минобрнауки не поддержало просьбу представителей РПЦ сделать курс обязательным для всех школ.

Как именно будет включен этот курс в программу и сколько часов на него выделят, решат эксперты министерства, считает Леткова.

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Политика
Новости

РБК узнал детали доклада СПЧ для Путина по реформе избирательной системы

Ведомости
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Смягчение муниципального фильтра, создание интернет-кабинета избирателя и уточнение оснований для досрочного голосования – это лишь некоторые предложения, которые вошли в доклад Совета по правам человека (СПЧ), подготовленный к предстоящей встрече с президентом Владимиром Путиным. Как рассказал РБК один из авторов доклада, Илья Шаблинский, рабочая группа встретится с ним 30 октября.

Совет предлагает увеличить долю представителей партий в избирательных комиссиях и разработать способы защиты членов избиркомов от «противоправного воздействия на них».

За представителями СПЧ, Общественной палаты и уполномоченными по правам человека предлагается закрепить статус наблюдателей. Для наблюдения за выборами правозащитники готовы создать общественный совет, в который просят включить представителей президентского совета. А в перечень социально значимых некоммерческих организаций они просят включить объединения, занимающиеся наблюдением на выборах.

Авторы доклада считают полезным создание единого реестра избирателей, чтобы исключить двойное голосование. На всех избирательных участках они предлагают внедрить системы видеонаблюдения.

Правозащитники намерены поделиться с президентом своими наблюдениями о нарушениях на прошедших 10 сентября выборах. Они отмечали нарушение правил предвыборной агитации, случаи подкупа избирателей, организованный подвоз участников выборов к месту голосования, а также недостаточное информирование избирателей о предстоящих выборах.

«Мы включили в доклад решение совета, что те нарушения, которые были выявлены, не повлияли на результаты, хотя они требуют рассмотрения», – пояснил председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. Шаблинский считает, что эксперты не имеют права «делать никаких выводов о нарушениях», поскольку были всего «на 20 участках из 90 000». При подготовке доклада рабочая группа изучала данные о нарушениях, подготовленные движением «Голос» и наблюдательным объединением «Сонар».

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Политика
Новости

Парламентские выборы в Японии выиграла правящая коалиция Синдзо Абэ

Ведомости
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По неофициальным подсчетам, коалиция во главе с премьер-министром Синдзо Абэ получила две трети голосов на всеобщих парламентских выборах. Как сообщает Bloomberg, 283 мандата в парламенте из 465 достанутся Либерально-демократической партии Абэ, 29 – входящей в коалицию центристской партии «Новая Комэйто». Остальные места поделят еще пять партий и независимые кандидаты, судьба четырех мест пока не определилась (на 11.39 утра по времени Токио). Конституционная демократическая партия, созданная недавно бывшим главным секретарем правительства Юкио Эдано, получила 54 мандата. Партия надежды губернатора Токио Юрико Коике – 49 мандатов.

Победа коалиции означает, что избиратели хотят продвижения вперед при сохранении политической стабильности, заявил сам Абэ, комментируя результаты голосования. Она дает премьер-министру, рейтинг которого падал весной и летом, опускаясь до 33–36%, шанс на сохранение должности в 2018 г. Он сможет продолжить сверхмягкую монетарную политику, которая поддерживала рост экономики Японии шесть кварталов подряд, займется проблемой госдолга, рынка труда при стремительном старении населения.

Также Абэ сможет заняться пересмотром пацифистской конституции страны, чтобы уточнить законный статус японской армии в свете растущей угрозы со стороны КНДР. Партии, которые поддерживают эту реформу, по подсчетам СМИ, наберут в парламенте около 80% мандатов. Абэ заявил, что хочет, чтобы в обсуждении реформы конституции участвовало как можно больше людей, и не настаивает, чтобы изменения в основной закон были внесены к 2020 г.

Абэ уже провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил Reuters заместитель секретаря правительства Ясутоси Нисимура, они договорились совместно усилить давление на Северную Корею. Трамп посетит Японию в начале ноября.

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Бизнес
Новости

Мексиканская Interjet готова к созданию СП для производства запчастей для SSJ100

РИА Новости / Ведомости
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Мексиканская авиакомпания Interjet хочет создать совместное предприятие по производству запчастей для самолетов SSJ100 совместно с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента компании Мигеля Алемана Веласко.

«Речь идет о создании предприятия, компании по запчастям, которые можно будет делать в Мексике или в другой стране вместе с россиянами. Сейчас в Майами уже есть одно, Мексика является в нем партнером», – сказал Алеман после встречи с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. По итогам встречи был подписан документ о дальнейшем развитии сотрудничества между Interjet и ГСС.

В ГСС подчеркивают увеличение эксплуатационной надежности парка самолетов Sukhoi Superjet 100. По данным компании, с июля 2016 г. по июнь 2017 г. этот показатель вырос с 96,64 до 97,85%. Количество отказов и неисправностей на 1000 часов полета (показатель К1000) в июне 2017 г. сократилось до 89,6, что на 40% лучше, чем годом ранее. Регулярность вылета по парку в июне 2017 г. составила 97,87% против 96,99% в июле 2016 г.

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