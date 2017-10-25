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Бизнес
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«Яндекс» получит доступ к технологиям беспилотника Uber

Ведомости
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«Яндекс» в рамках соглашения с Uber по объединению бизнеса в России получит доступ к технологиям беспилотника Uber.

В настоящее время «Яндекс» разрабатывает свой беспилотник, который был продемонстрирован Владимиру Путину в ходе его визита в офис компании.

По словам финансового директора «Яндекса» Грега Абовски, параллельно с разработкой собственного беспилотника компания подписала сделку с Uber: «она дает возможность доступа к технологиям беспилотника на эксклюзивной основе для наших рынков», передает ТАСС.

По словам Абовски, если технология Uber окажется лучше, то российская компания готова использовать ее, уточняет «Интерфакс».

«Яндекс» также изучает рынки других стран для выхода на них с сервисом «Яндекс.Такси», добавил Абовски, выступая на конференции «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Он прокомментировал планы по объединению бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber на рынках России и СНГ, отметив, что после закрытия сделки пользователи «Яндекс.Такси» смогут приехать в любую страну, где работает Uber, и заказать такси из его приложения. На российском рынке ведущей платформой в объединенной компании будет платформа «Яндекс.Такси», так как она за счет навигации, карт и других сервисов лучше технологии Uber.

«Алиса» и беспилотный автомобиль: что Путин увидел в «Яндексе»

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Политика
Новости

Путин поручил досрочно проиндексировать военные пенсии

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии военным пенсионерам на месяц раньше запланированного — с 1 января 2018 г. Это означает выплату увеличенных пособий уже в декабре 2017 г., отметил президент на совещании с членами правительства в среду, 25 октября.

По словам Путина, он обратил внимание, что в проекте федерального бюджета на 2018 г. нарушена традиция синхронной индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам — повышение зарплат предусмотрено с 1 января, а пенсий — с 1 февраля 2018 г. Несмотря на то что за последние годы военные пенсии увеличены в 1,9 раза, справедливо индексировать пенсии синхронно с зарплатами, считает президент.

Досрочная индексация военных пенсий коснется 2,6 млн человек — бывших военнослужащих и приравненных к ним категорий пенсионеров из МВД, Росгвардии и т. д., сказал Путин. По его словам, дополнительные средства в бюджете нужно предусмотреть таким образом, чтобы они были выплачены уже в декабре 2017 г. — таково требование законодательства. Деньги в бюджете на это есть, отметил президент, но не уточнил, о какой сумме речь. Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что досрочная индексация пенсий возможна, также не уточнив, сколько денег на это потребуется.

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Бизнес
Новости

«Почта России» намерена внедрить идентификацию личности при входе в отделения

Интерфакс
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«Почта России» прорабатывает технологию идентификации личности клиентов при входе в отделение, рассказал гендиректор предприятия Николай Подгузов.

По его словам, компания внедряет соответствующие пилоты, чтобы при идентификации личности оператор мог подготовить те товары, которые намерен забрать посетитель, пока тот стоит в очереди.

«У нас достаточно большой объем данных, которые мы собираем о наших клиентах. Раньше мы их не упорядочивали. Сейчас мы имеем достаточно развитую систему аналитики на этот счет», - заявил он, выступая на конференции «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

Подгузов добавил, что «Почта России» могла бы также использовать данные о заказах клиентов для планирования деятельности отделений.

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Политика
Новости

Золотов свел к бытовым проблемам причины расстрела четырех росгвардейцев в Чечне

ТАСС
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В инциденте, когда в Чечне военнослужащий Росгвардии расстрелял четырех сослуживцев, нет террористической или экстремистской подоплеки. Как передает ТАСС, это в Совете Федерации рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов. Он сослался на предварительные результаты расследования трагедии. Это случилось 23 октября в казарме в станице Шелковская. Стрелявший был убит дежурным нарядом.

В случившемся Золотов признал недоработку командующего округом, его заместителей и командира батальона, в котором служил стрелявший.

«Данный товарищ ушел в какой-то степени в социальную плоскость, он просил [решить] вопросы с жильем, которое не было вовремя предоставлено, у него была проблема с женой - она вместе с ним проживала там, - сказал руководитель спецслужбы. - И когда он убыл в отпуск, командир батальона просто-напросто пытался его уволить в связи с тем, что у них не сложились свои отношения, и он его жену просто-напросто убрал из части, из этого подразделения». Когда военнослужащий вернулся в часть, он обнаружил, что к нему подселили сослуживца. По мнению Золотова, это вызвало у военного дополнительный эмоциональный стресс.

23 октября в 16.30 мск старший лейтенант, имя которого Золотов не назвал, вошел в комнату, где хранилось оружие, забрал автомат, зарядил магазин и открыл огонь по находящимся в казарме военнослужащим. Он сначала убил двоих. На выходе застрелил еще одного, добавил директор Росгвардии. На плацу он убил проходившего там военнослужащего и еще одного ранил. По словам Золотова, там произошло, по сути, боестолкновение, стрелявшего убила подоспевшая группа защиты. В перестрелке было израсходовано почти 250 патронов.

По информации «Коммерсанта», стрелял уроженец Дагестана, недовольный своим увольнением с военной службы. Он выпил и решил выяснить отношения с офицером, подавшим ходатайство о его увольнении за различные нарушения, писала газета. Убиты были командир взвода, первым остановивший нарушителя и призывавший его одуматься, а также трое рядовых бойцов, сбежавшихся на выстрелы.

По словам Золотова, сейчас в части работают военные прокуроры и следователи, свое расследование проводит и Росгвардия. По завершении разбирательства он обещал рассказать всю информацию.

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Экономика
Новости

Собянин сообщил о значительном повышении социальных выплат москвичам

Интерфакс/Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил в среду с ежегодным отчетом о деятельности правительства столицы в Мосгордуме. Во время своего выступления он сообщил о кратном увеличении социальных выплат с 2018 г. Об этом информирует «Интерфакс».

По его словам, выплаты пенсионерам должны увеличиться на 3000 руб. - с 14 500 до 17 500 в месяц. Эта инициатива коснется более 1 млн человек. Также в следующем году будут в два раза увеличены выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям граждан.

Кроме того, добавил столичный градоначальник, от двух до пяти раз будет увеличен размер базовых детских пособий малообеспеченным семьям. Пособие на ребёнка в возрасте до полутора лет вырастет с 2000 руб. до 10 000, а выплаты одиноким матерям на детей до трех лет повысят до 15 000 руб. в месяц.

Собянин также рассказал, что ожидается повышение зарплаты сотрудникам столичной системы социальной защиты.

Всего, резюмировал он, в следующем году на реализацию программы социальной поддержки москвичей из бюджета Москвы будет направлено 430 млрд руб. На социальные выплаты пойдут средства от сокращения программы «Моя улица».

«Финансирование «Моей улицы» по сравнению с нынешним годом уменьшается более чем в два раза. Высвобожденные ресурсы мы направим на повышение социальных выплат», - отметил мэр Москвы (цитата по агентству «Моя Москва»).

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Политика
Новости

Татьяна Фельгенгауер начала говорить после ранения

Ведомости
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Врачи считают, что раненная в горло журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр сможет продолжить работу. Как передает агентство «Москва», это сообщил директор института им. Склифосовского Сергей Петриков. Она уже может говорить, добавил он. «Это будет ее личное желание, будет ли она продолжать работу», - отметил он. Он заверил, что журналистке делают все необходимые процедуры и по ее состоянию проводятся постоянные консилиумы.

Заместителя главреда радиостанции «Эхо Москвы», ведущую эфира, два дня назад в помещении редакции ранил в шею ножом гражданин России и Израиля. Он был задержан после нападения. На допросе он заявил, что Фельгенгауэр его преследует телепатически. Во вторник суд его арестовал. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Журналистку прооперировали в тот же день в институте им. Склифосовского и после операции подключили к искусственной вентиляции легких. На следующий день она не могла говорить, только писала записки. Утром в среду в больнице информагентствам сообщили, что ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что начал договариваться с холдингом «Газпром-медиа» об усилении охраны в редакции. В случившемся, по его мнению, виновны в том числе те журналисты, которые способствовали созданию атмосферы ненависти в обществе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напротив, призвал не искать дополнительных оттенков в этой ситуации, которую он свел исключительно к действиям больного человека.

Политика
Новости

Террористы ИГ сообщили о захвате российского танка Т-90 в Сирии

Ведомости
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Запрещенная в России террористическая группировка ИГ опубликовала фото захваченного в Сирии танка российского производства Т-90А. Об этом сообщил аналитический Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на блоги террористов. В ИГ ошибочно идентифицировали танк как Т-72, однако на фото видна характерная для Т-90 пулеметная установка и передняя часть башни.

По имеющимся данным, танк из состава 4-й танковой дивизии Сирийской армии был захвачен в ходе контрнаступления ИГ под Эль-Маядином, отбросившего подразделения сирийской армии за реку Евфрат. Наступление правительственных войск имело целью захват контроля над одним из крупнейших нефтяных месторождений Сирии Аль-Омар на восточном берегу Евфрата.

В июне 2016 г. сирийской оппозиции удалось захватить танк Т-90 правительственных сил под Алеппо. Этот танк активно использовался в боевых действиях, пока месяц назад не был уничтожен сирийским Т-72 в провинции Хама.

В понедельник поддерживаемые возглавляемой США коалицией «Сирийские демократические силы» (СДС), основу которых составляют курдские отряды YPG, объявили о взятии под контроль месторождения Аль-Омар. В сообщении СДС говорилось, что боевики ИГ не успели разрушить нефтепромыслы. Быстрое наступление СДС в этом районе, где расположены основные сирийские нефтяные месторождения, началось после взятия в результате почти полугодовых боев Ракки – сирийской столицы «халифата».

Боевые колесницы Сирии

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Политика
Новости

Песков адресовал Дворковичу вопрос о дефиците хлеба в Петербурге

ТАСС
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В Кремле видели сообщения СМИ о возможном дефиците хлеба в Санкт-Петербурге, однако эта тема находится в компетенции правительства, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения в СМИ об этом, но не обладаем подробной информацией на этот счет», - сказал Песков. Он адресовал вопрос журналистов вице-премьеру Аркадию Дворковичу, который помимо прочего курирует пищевую промышленность и железнодорожный транспорт.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко направил Дворковичу письмо о том, что на российском рынке не хватает зерновозов для внутренних перевозок, речи о дефиците хлеба в нем не идет. В связи с экспортной активностью регионов вагоны для поставок зерна внутри страны могут быть предоставлены не ранее ноября 2017 г., следует из документа, что может привести в том числе к остановке перерабатывающих предприятий, поскольку сырье поступает не вовремя.

Сегодня председатель комитета Петербурга по промполитике и инновациям Максим Мейксин сообщил, что дефицита зерна в Петербурге нет, но отмечается неритмичность поставок. По его словам, ситуация под контролем.

Россия в 2017 г. соберет рекордный за всю историю урожай зерна - свыше 130 млн т. Экспорт планируется в объеме 45 млн т. Представитель Дворковича сообщил «Ведомостям», что вопрос прорабатывается в Минтрансе. Во избежание дефицита вагонов министерство, по словам его представителя, в ближайшее время направит в правительство свои предложения.

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Недвижимость
Новости

«Фонтанка» сообщила о самых масштабных обысках года в Петербурге

Ведомости
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В Петербурге 25 октября по 35 адресам начались обыски по делу об ущербе на 4 млрд руб. «Фонтанка.ру» назвала это самой масштабной серией обысков за год. В следственных действиях, которые проходят в офисах и жилых квартирах, участвуют около полутора сотен оперативников экономической полиции, регионального УФСБ, следователей. Помогает им СОБР Росгвардии. Издание сообщает о задержании двух десятков фигурантов.

Обыски «Фонтанка» связывает с ранее возбужденными тремя уголовными делами о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, расследуемые хищения совершались на протяжении четырех лет. В схеме участвовали некоторые саморегулируемые строительные организации (СРО). СРО объединяет предпринимателей из одной отрасли или схожих отраслей для решения проблем стандартов качества, ведения бизнеса, обсуждения законопроектов.

Обыски прошли в офисах СРО «Стандарт изыскания», СРО «Строительный ресурс», СРО «Стандарт проект», пишет издание. Также следственные действия прошли в отделении «Банка Открытие» по адресу Невский проспект, 26, и Росдорбанка на улице Мичуринской. В банках следователей интересовали документы по сделкам нескольких конкретных организаций, заподозренных в хищениях, к самим кредитным организациям вопросов нет.

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Политика
Новости

Кремль считает неправильным по сути и по форме заявление Собчак о Крыме

Ведомости
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Кремль считает «неправильным по сути и по форме» заявление Ксении Собчак о принадлежности Крыма, передает ТАСС.

С точки зрения международного права де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что территориальная и суверенная принадлежности Крыма не подлежат обсуждению.

На вопрос о привлечении Собчак к уголовной ответственности за заявление Песков ответил, что решение этого вопроса - не прерогатива администрации президента или Кремля.

Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во вторник заявила, что с точки зрения международного права Крым украинский. Она считает, что ее нельзя судить за это заявление, так как в законе говорится, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не говорится о констатации факта.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Экономика
Новости

Долги Белоруссии перед Россией оценены в $6,5 млрд

Прайм
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Долги Белоруссии по госкредитам, предоставленным Россией, на начало октября составляли $6,5 млрд. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на справки, подготовленные к заседанию Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева. В документе уточняется, что на 2 октября долг Минска составлял $6,2 млрд и 59,9 млрд руб. Просроченных обязательств у Минска нет.

Сейчас действует восемь межправительственных соглашений о предоставлении Белоруссии российских государственных кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и семь финансовых, общая сумма предоставленных кредитных средств в рамках вышеупомянутых соглашений - более $15 млрд, цитирует «Прайм».

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Политика
Новости

Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Керченского моста

ТАСС
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Росгвардия сформирует новое соединение для выполнения задач по охране Керченского моста, передает ТАСС. Это будет морская бригада, заявил в Совете Федерации директор спецслужбы Виктор Золотов. Бригада войдет в состав вновь создаваемого Южного округа.

Протяженность моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым с материковой частью России, составит 19 км. Он строится за счет федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Работы начались в феврале 2016 г. Проект оценивается в 228 млрд руб., строительство на середину осени было профинансировано на 75% от госконтракта - почти на 167 млрд руб. Автомобили по мосту планируется запустить в декабре 2018 г., поезда - годом позже.

Мост построен больше чем на 50%, заявил 25 октября замруководителя Росавтодора Игорь Астахов.

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