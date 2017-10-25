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«Яндекс» получит доступ к технологиям беспилотника Uber

«Яндекс» в рамках соглашения с Uber по объединению бизнеса в России получит доступ к технологиям беспилотника Uber.

В настоящее время «Яндекс» разрабатывает свой беспилотник, который был продемонстрирован Владимиру Путину в ходе его визита в офис компании.

По словам финансового директора «Яндекса» Грега Абовски, параллельно с разработкой собственного беспилотника компания подписала сделку с Uber: «она дает возможность доступа к технологиям беспилотника на эксклюзивной основе для наших рынков», передает ТАСС.

По словам Абовски, если технология Uber окажется лучше, то российская компания готова использовать ее, уточняет «Интерфакс».

«Яндекс» также изучает рынки других стран для выхода на них с сервисом «Яндекс.Такси», добавил Абовски, выступая на конференции «ВТБ капитала» «Россия зовет!». Он прокомментировал планы по объединению бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber на рынках России и СНГ, отметив, что после закрытия сделки пользователи «Яндекс.Такси» смогут приехать в любую страну, где работает Uber, и заказать такси из его приложения. На российском рынке ведущей платформой в объединенной компании будет платформа «Яндекс.Такси», так как она за счет навигации, карт и других сервисов лучше технологии Uber.

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