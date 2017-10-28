Основатель Amazon возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира. Список возглавил основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в $93,1 млрд.
Второе место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $89,9 млрд. Замыкает тройку богатейших людей мира инвестор Уоррен Баффетт ($80,6 млрд).
В первую пятерку также вошли владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием $77,9 млрд и создатель Facebook Марк Цукерберг с $73,8 млрд.