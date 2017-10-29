Анонс «Ведомостей» на 30 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Виталий Несис объяснил в интервью, в чем главное конкурентное преимущество Polymetal;
провайдеры не справляются с блокировкой сайтов;
нефть впервые за два года стоит дороже $60 за баррель и не склонна дешеветь.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как санкции отразятся на оборонных предприятиях России
и статью на полосе «Комментарии»: Си Цзиньпин открыл новую эпоху в политике Китая.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».