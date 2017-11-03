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Украина подтвердила сотрудничество с Россией по самолетам «Руслан»

Украинское госпредприятие «Антонов» подтвердило сотрудничество с российской грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр» по самолетам Ан-124-100 «Руслан». Ранее об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Специалисты ГП "Антонов" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 "Руслан" ООО "Авиакомпания "Волга-Днепр", которая не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины применяются санкции», — говорится в сообщении «Антонова» в Facebook.

В парке компании «Волга-Днепр» 12 самолетов Ан-124–100 «Руслан». Держателем сертификата на них остается «Антонов». Продлевать ресурс машин по его условиям необходимо каждые 4000 летных часов, хотя назначенный ресурс составляет 50 000 часов, 10 000 полетов и 45 календарных лет.

После присоединения Крыма к России авиационное сотрудничество России и Украины фактически прекратилось. В 2015 г. «Антонов» вышел из украинско-российского совместного производства.