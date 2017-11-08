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Аксенов рассказал о планах создать в Крыму аналог Кремниевой долины

ТАСС / Ведомости
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Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с иностранными журналистами рассказал о планах создать в регионе центр по развитию IT-технологий по аналогии с калифорнийской Кремниевой долиной.

«Мы сейчас хотим, чтобы (в Крым) зашли те люди, которые современные IT-технологии будут рассматривать. Думали, как создать здесь такой центр типа Силиконовой долины, думаем, как это сделать», — цитирует ТАСС Аксенова.

Он добавил, что в Крыму есть хорошие программисты, многие из которых уехали с Украины. «Мы сейчас пытаемся такую группу сформировать, создать под них условия, площадку и так далее», — сказал Аксенов.

Пока самой популярной для инвесторов отраслью крымской экономики остается сельское хозяйство, отметил глава республики. В частности, в Крыму находятся 30% виноградников всей России.

Недвижимость
Новости

Штрафы московским застройщикам за нарушение закона о дольщиках выросли в 8 раз

Ведомости
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В октябре московские застройщики были оштрафованы на сумму 10,25 млн руб., что почти в восемь раз больше, чем годом ранее. Об этом говорится на сайте Москомстройинвеста.

Всего постановления вынесены в отношении 32 компаний, нарушивших закон о долевом строительстве (214-ФЗ). Почти оловина штрафов выписана на территории новой Москвы.

«Число проверок – 23 – почти в два раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, а сумма наложенных штрафов увеличилась почти в восемь раз», — сказал председатель комитета Константин Тимофеев.

По его словам, в октябре 2016 г. было проведено 12 проверок, оштрафованы 11 компаний на общую сумму 1,3 млн руб.

Сейчас в Москве на средства дольщиков возводится 543 объекта. С начала года за нарушения 214-ФЗ были оштрафованы 122 компании в общей сложности на 71,8 млн руб.

Недвижимость
Новости

Ожидаемого роста цен на новостройки Москвы в октябре не произошло

Ведомости
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В октябре 2017 г. цены на московские новостройки массового сегмента продолжили топтаться на месте. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 0,4% по сравнению с сентябрем и составила 150 940 руб., подсчитали эксперты компании «Метриум групп».

В среднем новую квартиру в массовом сегменте в октябре можно было купить за 8,7 млн руб. (+1,5%). Средний бюджет студий увеличился до 5 млн руб. (+0,5%).

В октябре в Москве продавалось 20 530 квартир (1,184 млн кв. м) в 69 комплексах. Это на 1% меньше, чем в предыдущем месяце. При этом новых проектов на рынок не вышло, а предложение пополнилось за счет старта продаж новых очередей и корпусов в уже вышедших комплексах.

Больше всего квартир в минувшем месяце продавалось на Юго-Востоке Москвы (29,6% предложения). А меньше всего нового жилья представлено на востоке Москвы - всего 2,7% от всех столичных новостроек.

«Октябрь 2017 г. на рынке новостроек оказался спокойным. Но уже с ноября предвидится оживление на рынке. Традиционно в последний месяц осени девелоперы начинают предлагать новогодние скидки и акции. Повышение размера дисконта в очередной раз в этом году может подстегнуть покупательскую активность,» – говорит Наталья Круглова, генеральный директор «Метриум групп».

Политика
Новости

Россия раскритиковала доклад экспертов ООН о химатаке в Хан-Шейхуне

Ведомости
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Совместная миссия ООН-ОЗХО заявила в ООН, что правительство Башара Асада несет ответственность за применение химического оружия в Сирии, сообщает Reuters. Миссия (СМР) расследовала инцидент 4 апреля в Хан-Шейхуне, ее выводы представил руководитель СМР Эдмон Муле. Сирийское правительство ранее отрицало применение химоружия. 7 ноября доклад экспертов СМР раскритиковал заместитель постпреда России в ООН Владимир Сафронков. Он заявил, что доклад «весьма посредственного качества», а содержащиеся в нем выводы «глубоко разочаровывают», так как «не выдерживают никакой критики» (цитаты ТАСС). В частности, он упрекнул членов миссии в том, что они не были на месте событий и расследовали случившееся дистанционно.

Эксперты миссии не поехали в Хан-Шейхун из соображений безопасности, ехать туда имело смысл в первые дни после атаки, отметил эксперт ООН. Однако миссия сочла, что собрала достаточно информации, чтобы прийти к твердым выводам, заявил Муле. Он отметил, что в расследовании учитывались мнения всемирно признанных экспертов в сфере отравляющих веществ и результаты независимых экспертиз и оценок. СМР тщательно собирала единую картину случившегося, и некоторые элементы восстановить до сих пор не удалось, заявил он. Изучая инцидент с использованием зарина, жертвами которого стали около ста человек, миссия изучила восемь возможных сценариев, в том числе версию, что это могла быть инсценировка с целью возложить ответственность на правительство Сирии.

СМР не смогла однозначно установить, что самолет, который сбросил химическую бомбу, вылетел с авиабазы «Шайрат», также она не установила тип использованного самолета. Однако известно, что в момент нанесения удара в непосредственной близости от Хан-Шейхуна в тот момент находился сирийский самолет, говорится в докладе. По виду воронки эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятно, что она образовалась из-за падения с воздуха бомбы, летевшей с большой скоростью. Подробный химический лабораторный анализ использованного зарина показал, что с большой вероятностью вещество было получено из химического прекурсора, который находился на известном конкретном складе в Сирии. В СМР уверены, что вся собранная информация указывает, что сирийский режим несет ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне, заявил Муле. Он добавил, что применение химоружия не должно оставаться безнаказанным и теперь Совбезу ООН предстоит принять решение. Конкретных исполнителей химатаки СМР не установила. Правительство Сирии помогало миссии и представило результаты собственного расследования, добавил Муле.

Критикуя доклад СМР, Сафронков отметил, что в докладе много вероятностных оценок вроде «возможно», «вероятно», «можно предположить», «скорее всего». Дипломат считает их неуместными в докладе по такому серьезному вопросу. «Не лучше было бы честно доложить Совету безопасности, что провести полноценное расследование СМР не в состоянии?», - спросил он Муле. Также он отметил, что вывод о причастности правительства Сирии к атаке основан на «природе и логистике» этой операции. Сафронков напомнил об опыте с иракским химическим досье, когда США атаковали режим Саддама Хусейна, ссылаясь на угрозу использования химоружия, а затем оказалось, что химоружия в Ираке нет. Дипломат посоветовал извлекать уроки из истории.

«Россия пытается застрелить гонца, чтобы покрыть преступления сирийского режима», - заявил после этого заместитель постпреда Великобритании в ООН Джонатан Аллен (цитата Reuters).

Постпред США Никки Хейли заявила, что продление мандата СМР должно быть самым высоким приоритетом Совбеза. По ее словам, Вашингтон внес изменения в свой проект резолюции, чтобы заручиться поддержкой России. Те же, кто будет мешать принятию этой резолюции, по сути, помогает тем, кто использовал химоружие, и работает на то, чтобы в будущем снова дети и женщины умирали в тяжелых мучениях, предупредила она.

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Политика
Новости

Эр-Рияд собрался конфисковать до $800 млрд у подозреваемых в коррупции

Ведомости
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Правительство Саудовской Аравии планирует конфисковать до $ 800 млрд наличных и в виде различных активов у тех, кого ранее заподозрили в коррупции. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Уже арестовано более 60 принцев, бизнесменов и высокопоставленных чиновников. Центральный банк Саудовской Аравии заморозил счета «людей, представляющих интерес», отмечает издание.

Это только начальные этапы замораживания активов и аресты, расследование только разворачивается, приводит The Wall Street Journal слова официального представителя Саудовской Аравии.

Власти страны рассчитывает получить от задержанных от 2 до 4 триллионов риалов, сказал изданию источник, близкий к правительству.

Это самая масштабная антикоррупционная кампания в новейшей истории Саудовской Аравии. Например, уже арестованы министр экономики Адель Факих и принц-миллиардер Аль-Валид бин Талал, компания которого владеет крупными долями в Apple, Twitter и Citigroup.

Антикоррупционный комитет возглавляет 32-летний наследный принц Мухаммад ибн Салман. Он начал активную борьбу с коррупцией спустя несколько месяцев после того, как король Салман ибн Абдель Азиз аль-Сауда назначил его наследником престола.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Эксперты назвали самый популярный у туристов город

Ведомости
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Аналитическая компании Euromonitor International составила ежегодный рейтинг «Топ-100 городских направлений». Первое место в списке самых популярных направлений у туристов в 2017 г. занял Гонконг. По данным на 1 сентября, его посетили 25,7 млн туристов.

Второе место занял Бангкок, в котором за восемь месяцев текущего года побывали 23,3 млн человек. Замыкает первую тройку Лондон с 19,8 млн.

В первую десятку также вошли Сингапур (17,6 млн туристов), Макао (16,3 млн), Дубай (16,6 млн), Париж (14,3 млн), Нью-Йорк (13,1 млн), Шэньчжэнь (13 млн) и Куала-Лумпур (12,8 млн).

Из российских городов в рейтинг вошли Москва (4,6 млн, опустилась с 46-го на 49-е место) и Санкт-Петербург (2,9 млн, опустился с 70-го на 73-е место).

Бизнес
Новости

Директором по особым поручениям «Ростеха» стал выходец из ФСБ

Ведомости
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Бывший первый замначальника научно-технической службы ФСБ Николай Андрианов назначен директором по особым поручениям «Ростеха», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. Это произошло в начале ноября. Факт назначения подтвердили в госкорпорации, уточнив, что генерал отвечает за взаимодействие холдинговых компаний с ФСБ в рамках работ по созданию средств вооружения и спецтехники.

До сих пор в «Ростехе» был только один директор по особым поручениям — Василий Бровко, ранее работавший директором по коммуникациям, аналитике и стратегическим исследованиям. Сейчас он занимается развитием цифровой экономики в производственной части, стимулированием конверсии в части работы НПО «Конверсия», а также обеспечением ИТ-инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018. В «Ростехе» заверяют, что приход Андрианова на сферах его компетенции не скажется.

Введение должности второго директора по особым поручениям в «Ростехе» объясняют необходимостью повысить «эффективность управления». В задачи генерала будет входить «повышение качества взаимодействия между организациями «Ростеха» с ФСБ в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализуемых корпорацией в интересах этого ведомства», отмечают в госкорпорации. Также он будет курировать комплексные ИТ-проекты, связанные с созданием защищенных вычислительных и телекоммуникационных систем, а также хранением и обработкой данных. Еще одной сферой его ответственности станет разработка и создание «специализированной электронной компонентной базы». Издание не исключает, что в перспективе Андрианов может войти в ряд советов директоров предприятий госкорпорации.

«С 2011 г. Николай Андрианов обеспечивал успешную коммуникацию свыше 150 промышленных предприятий с ФСБ в сфере государственного оборонного заказа»,— отметили в госкорпорации. Он же курировал создание информационной системы обеспечения безопасности и системы контроля доступа на объектах Олимпиады-2014 в Сочи и ЧМ-2018. В середине 2000-х гг. Андрианов возглавлял управление специальной связи научно-технического совета ФСБ, включавшего в себя управление заказов и поставок вооружений, а также управление оперативно-технических мероприятий, отвечавшее за прослушку. В 2016 г. генерал, по данным издания, участвовал в консультациях по «пакету Яровой», обязывающему российских операторов хранить записи разговоров, текстовых сообщений и изображений в течение трех лет .

Выбор редактора
Политика
Новости

В Киеве заявили о взрывах на складе боеприпасов в Донбассе

Ведомости
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В районе аэропорта Донецка на не подконтрольной Киеву территории горел склад боеприпасов, сообщили в пресс-службе штаба АТО. «Последствиями пожара стали взрывы и разлет боеприпасов. Под этот "обстрел" попал Киевский район и северная часть Донецка», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что пожар возник еще 5 ноября. Там утверждают, что населенный пункт Опытное, где произошел пожар, полностью контролируется украинскими властями. В ДНР добавили, что таким образом Киев «признал факт возгорания боеприпасов на своих складах в районе Опытного».

Отмечается, что пожар возник из-за нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами. Осколки боеприпасов повредили жилые дома и объекты инфраструктуры. О погибших и пострадавших не сообщается. Эвакуация местного населения не проводилась.

Финансы
Новости

В России предложили создать единую базу автовладельцев

Ведомости
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Правительственные поправки к закону «Об организации страхового дела» предполагают создание в стране единой автоматизированной базы автовладельцев, держателем которой будет Российский союз автостраховщиков (РСА). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа. Предполагается, что нововведение поможет в борьбе с мошенниками.

Информационная система должна включать в себя данные о договорах страхования — каско и страхования ответственности автовладельца, которые будут влиять на расчет коэффициента по тарифам и определять цену полиса. Страховщики будут пополнять базу новыми сведениями в обязательном порядке, а получить выписку из системы можно будет на платной основе.

«Перспектива базы гораздо шире моторных видов — со временем туда войдут и данные по ОСАГО, страхованию жизни и медицинскому страхованию», - пояснил президент РСА Игорь Юргенс. Страховщики предлагали сделать это сразу, но Минфин сузил задачи, сосредоточившись на сферах, на которые приходится 90% мошенничеств.

Страховщики и раньше пытались защититься от мошенников. В 2015 г. было создано Бюро страховых историй, в котором сейчас участвуют 143 организации. База содержит сведения о 9,9 млн договоров каско и добровольного страхования, но в ней нет конкретных коэффициентов по каждому страхователю. Тем не менее, проблему мошенничества это не решило. Убытки от деятельности автоюристов РСА оценивает в 20 млрд руб. в год. Еще 200 млн руб., по словам Юргенса, страховщики потратят на модернизацию бюро. Создание же эффективной базы он оценивает в 1 млрд руб.

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Политика
Новости

Лавров сообщил о готовности Путина встретиться с Трампом

РИА Новости / Ведомости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме.

«Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, я думаю, вам об этом сообщат», — цитирует министра «РИА Новости».

Кроме того, Лавров на саммите АТЭС планирует встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Темой переговоров могут стать двусторонние отношения, которые «требуют серьезного ремонта», ситуации в Сирии и на Корейском полуострове, а также Ирак, палестино-израильский конфликт и Украина.

Ранее Трамп говорил, что надеется на встречу с Путиным, потому что рассчитывает на его помощь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что темой переговоров может стать ситуация в Сирии.

Бизнес
Новости

Авария на Южно-Кузбасской ГРЭС ненадолго оставила без электричества шахту Еvraz

Интерфакс
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Утром 8 ноября произошла авария на Южно-Кузбасской ГРЭС (входит в «Мечел-энерго»). Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго России, станция прекратила вырабатывать электроэнергию. Без электричества оказались несколько местных промышленных предприятий и шахта «Алардинская». Шахта - дочернее общество АО «Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь"» Evraz, сейчас находится под управлением ООО «Распадская угольная компания» Evraz.

Мощность отключенных потребителей - 21 МВт.

Чуть больше чем через час после этого сообщения «Интерфакс» передал, что энергоснабжение шахты «Алардинская» возобновилось. В управляющей компании агентству сказали, что предприятие снова стало работать в штатном режиме. Подробностей там не уточнили.

Авария на ГРЭС случилась в ночь на 8 ноября. Действием защит отключилась вторая секция 110кВ, при этом «схемно» отключились турбогенераторы ТГ-1, ТГ-3 и ТГ-5, сообщало Минэнерго. Станция снизила рабочую мощность на 219 МВт. Позднее из-за снижения параметров перегретого пара был отключен турбогенератор ТГ-8, и станция снизила нагрузку до нуля «без потери собственных нужд». На станции начались аварийно-восстановительные работы, сообщило ведомство.

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Политика
Новости

Вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков

ТАСС/Ведомости
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения о регламенте проезда через перекрестки с круговым движением. В соответствии с новыми правилами приоритет проезда получает тот, кто едет по кругу, въезжающий обязан уступить ему дорогу. «Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями», - уточнили агентству ТАСС в пресс-центре МВД.

В министерстве ранее объясняли, что поправки в ПДД о круговом движении необходимы, чтобы убрать «двоякость восприятия» действующих норм. В результате введения поправок должна возрасти пропускная способность на дорогах, считают в ведомстве.

Раньше в разных регионах, а иногда даже в пределах одного города схемы проезда перекрестков с круговым движением отличались друг от друга, что приводило к образованию на них заторов и ДТП, напоминает ТАСС.

Постановление о введении новых ПДД премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в конце октября. Еще одно изменение дает право регионам наносить разметку-«вафельницу» на сложных перекрестках.

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