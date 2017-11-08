Бизнес

Новости

В суде назвали дату вызова Сечина на процесс по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы, который рассматривает дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, вызвал главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина на заседание, которое состоится 13 ноября. Это, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь суда в среду, 8 ноября.

Помимо Сечина на 13 ноября в суд вызваны первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер и еще двое свидетелей, передает «Интерфакс». Вызвать на заседание вице-премьера Аркадия Дворковича суд отказался, пояснив, что чиновника не допрашивали на предварительном следствии.

Вызвать Сечина на процесс суд постановил на заседании, которое прошло ранее в среду. С предложением направить топ-менеджеру повестку выступил гособвинитель. Направить повестку он предложил по месту работы Сечина. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев на запрос «Ведомостей» не ответил.

О том, что обвинение включило Сечина в список свидетелей по делу Улюкаева, стало известно еще в августе. Представитель «Роснефти» тогда говорил, что повестку в компании не получали. РБК Леонтьев заявил, что в случае получения повестки Сечин готов дать показания в суде. Но суду надо будет учесть плотный график топ-менеджера и подстроиться под него, предупреждал он.